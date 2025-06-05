Какие сигналы организма нельзя игнорировать, если не хотите попасть к сосудистому хирургу

Так устроен организм, что при возникновении какой-либо «неисправности» он сигнализирует болью — сначала слабой, потом нестерпимой. Но лучше не тянуть до последнего и заметить неполадки раньше. На что обратить внимание?Как проявляют себя опасные заболевания, которые могут надолго выбить вас из строя, уложить в больницу и выпотрошить весь бюджет? Какие сигналы стоит замечать задолго до того, как может разразиться катастрофа, рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.Признаки заболеваний сердечно-сосудистой системыПри поражении сосудов, обеспечивающих кровоснабжение сердца, в большинстве случаев появляется боль за грудиной или чувство тяжести в той же области. В некоторых случаях может беспокоить одышка. Такая симптоматика появляется на фоне физической нагрузки, такой как ходьба по дороге или подъем по лестнице.В начале заболевания такие симптомы появляются, когда человек проходит более 500 метров или поднимается по лестнице на 4-й этаж. Многих людей успокаивает тот факт, что после непродолжительной паузы или изменения скорости ходьбы все симптомы проходят, и человек вновь чувствует себя удовлетворительно, но это мнимое благополучие, ибо процесс прогрессирования атеросклероза изменением темпа ходьбы и прекращением нагрузки не остановить.Если своевременно не обратить на эти симптомы внимания, атеросклероз в сосудах сердца прогрессирует, что станет причиной снижения переносимости нагрузки вплоть до того, что привычная работа по дому становится невыполнимой.Другие тревожные сигналыНо как быть, если повседневный ритм, условия работы не предусматривают такие нагрузки, как подъем по лестнице выше 1–2-го этажа или ходьба на расстояние более 500 метров? Ведь тогда человек не сможет распознать первые симптомы ишемии? На самом деле, это не совсем так. Ведь нагрузка, которую совершает организм, это не всегда пробежка, ходьба.Заподозрить ишемическую болезнь сердца можно следующим образом: после обильного приема пищи может появиться одышка, дискомфорт за грудиной. Конечно, в этот момент человек в первую очередь думает о переедании, о гастрите и ряде других патологических состояний желудочно-кишечного тракта или дыхательной системы. Поэтому следует запомнить: при появлении одышки, дискомфорта за грудиной, чувства жжения и тяжести за грудиной, которые возникают на фоне физической нагрузки или обильного приема пищи, не стоит откладывать обращение к специалисту.Определяем болезнь по боли в ногахК сожалению, отложения холестерина возможны не только в сосудах сердца. Поражает этот патологический процесс и сосуды (артерии) ног. В начальной стадии заболевания появляется боль в икроножных мышцах при ходьбе на расстояние в 500 м или подъеме по лестнице на 4-й этаж. Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, атеросклероз будет прогрессировать.Прогресс заболевания заключается в уменьшении просвета артерии, как следствие, тяжесть клинической симптоматики нарастает до такой степени, когда невозможной оказывается ходьба на 50–100 метров. Стоит отметить, что как с атеросклерозом артерий сердца, так и с атеросклерозом артерий ног на начальной стадии покой (прекращение физической нагрузки) приносит облегчение, уходит боль. И именно с этим связанно несвоевременное обращение за медицинской помощью.Люди в группе рискаУ пациентов, страдающих сахарным диабетом, может отсутствовать болевая симптоматика на фоне нагрузки как при ишемии миокарда, так и при ишемии ног. Как в таком случае человек может увидеть и распознать первые признаки заболевания?У пациентов с поражением артерий ног помимо болевого синдрома отмечаются и различные трофические нарушения, такие как выпадение волос с передней поверхности голени, долго незаживающие ссадины и микротрещины на стопе. Помня об этих первых симптомах ишемии ног, можно на ранних этапах взять под контроль патологический процесс, не позволяя привести его к потере конечности.Бляшки в сосудах мозга: как распознатьАтеросклеротическое поражение сосудов головного мозга распознать сложнее, чем сердца и нижних конечностей. Обусловлено это тем, что нет характерной симптоматики на ранних стадиях процесса. В том случае, когда атеросклеротическая бляшка значительно сузила просвет сосуда, может появиться головокружение, мелькание мушек перед глазами. Следует помнить, что если вас стали беспокоить частые головные боли, это повод обратиться к специалисту и провести обследование.Важно знать, что наш организм постоянно посылает нам сигналы в случае сбоя той или иной системы. И никак нельзя их игнорировать, если не хотите иметь тяжелые последствия.

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