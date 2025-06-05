Врач указал на приводящие к повреждению почек продукты

Нефролог Габриэль Лапман заявил, что рацион оказывает существенное влияние на состояние почек. Врач указал на продукты, приводящие к их повреждению.Лапман предложил при проблемах с почками прежде всего отказаться о газировки. Также он посоветовал сократить количество мяса в рационе, поскольку избыток животного белка создает дополнительную нагрузку на орган.Кроме того, по словам врача, не стоит злоупотреблять продуктами, которые принято хранить в замороженном виде. Они зачастую подвергаются глубокой обработке с добавлением различных консервантов. Также, по его словам, в этих продуктах очень много соли, что негативно сказывается еще и на артериальном давлении.

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