Врач указал на приводящие к повреждению почек продукты
Лапман предложил при проблемах с почками прежде всего отказаться о газировки. Также он посоветовал сократить количество мяса в рационе, поскольку избыток животного белка создает дополнительную нагрузку на орган.
Кроме того, по словам врача, не стоит злоупотреблять продуктами, которые принято хранить в замороженном виде. Они зачастую подвергаются глубокой обработке с добавлением различных консервантов. Также, по его словам, в этих продуктах очень много соли, что негативно сказывается еще и на артериальном давлении.
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Добавил belyash в категорию Урология
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