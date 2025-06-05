Рука любви: как обычная медицинская перчатка помогает снизить давление

«Рука любви» — так поэтично назвали это средство медсестры, которые ухаживают за лежачими больными. Рассказываем, как обычная латексная перчатка может ускорить выздоровление пациента.Первыми этот метод начали применять медсестры интенсивной терапии в Бразилии. Шел 2021 год — разгар пандемии ковида. Больницы переполнены лежачими пациентами, многие дышат через трубку или находятся на ИВЛ. В такие моменты, когда человек борется за жизнь, ему особенно нужна эмоциональная поддержка. Но близких к больному по понятным причинам не пускают, а все медики работают на износ — рук просто не хватает.И вот две бразильские медсестры решили попробовать необычный способ, как поддержать пациентов. Они просто наполнили латексные медицинские перчатки теплой водой и положили их на руки больных. Теплая объемная перчатка имитировала человеческое прикосновение. Пациенты чувствовали, будто их держат за руку. Удивительно, но с «рукой любви» — так красиво назвали перчатки с водой — больные быстрее шли на поправку.Чуть позже уже в Стамбуле медики повторили этот эксперимент. В исследование включили 30 пациентов с коронавирусом, проходивших лечение в отделении интенсивной терапии. 70% пациентов были мужчинами, а средний возраст составил 61 год. При этом половина больных была интубирована и находилась без сознания.Во время эксперимента перчатки наполняли теплой водой и воздухом, чтобы не появились пролежни. Затем перчатки связывали вместе и накладывали на обе руки пациента на 30 минут. В итоге врачи отметили: всего за полчаса показатели артериального давления и насыщения крови кислородом у больных заметно улучшились.Так, среднее систолическое (верхнее) давление опустилось с 123,90 до 120 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) снизилось с 71,06 до 70,03. При этом насыщение кислородом поднялось с 91,80 до 93,03%, а частота дыхания слегка увеличилась.«Было показано, что прикосновение снижает выброс гормона стресса кортизола и увеличивает выброс серотонина и окситоцина, — говорят авторы исследования, опубликованного в журнале Nursing Open. — Прикосновение также создает социальную близость. Поэтому такой контакт очень важен, когда людям нужна социальная поддержка и защита. И одно из мест, где эта потребность ощущается больше всего, — это отделения интенсивной терапии».Пациенты, которые борются с коронавирусом в таких отделениях, находятся в полной изоляции. Они чувствуют себя одинокими вдали от семьи и друзей. И это вызывает сильный стресс в организме. В таких случаях подобные «руки любви» могут стать не только мощной эмоциональной поддержкой, но и своего рода терапевтическим вмешательством. Тем более что медицинские перчатки — это дешевое средство, которое не имеет побочных эффектов. Главное — следить, чтобы вода была не слишком горячей, и не допускать избыточного давления.Для пациентов очень важно чувствовать, что их близкие находятся рядом с ними в процессе восстановления. Как говорили позже те самые бразильские медсестры, «Мы не можем заменить родственников, но можем дать пациенту ощущение, что он не один».

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