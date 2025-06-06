Названы вредящие желудку полезные продукты

При неправильном употреблении или индивидуальной непереносимости даже полезные продукты могут навредить желудочно-кишнечному тракту, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.Чиркова объяснила, что при недостаточном количестве фермента лактазы противопоказана молочная продукция, больным целиакией нельзя употреблять глютен, при фенилкетонурии запрещено мясо. «Надо помнить, что полезная клетчатка, употребляемая в неумеренных количествах, может вызвать сильное вздутие кишечника и диарею. Норма овощей и фруктов для здорового взрослого человека — 400-500 граммов в течение дня», — отметила терапевт.Кроме того, важен способ приготовление: даже полезные продукты, если их пожарить, могут раздражать слизистую желудка, тогда как варка, тушение и приготовление на пару сохраняют полезные свойства продуктов без вреда для пищеварения.Чтобы не создавать организму сложности, Чиркова призвала выбирать нежирные сорта мяса — индейку, кролика, телятину, а при отсутствии аллергии — рыбу вместо мяса. Все зерновые и бобовые она порекомендовала предварительно замачивать, чтобы избавиться от растительного фермента, мешающего перевариванию. Наконец, терапевт порекомендовала соблюдать правило гарвардской тарелки: на ней должна быть четверть сложных углеводов, четверть животных белков и половина овощей и фруктов.

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