Названы вредящие желудку полезные продукты
Чиркова объяснила, что при недостаточном количестве фермента лактазы противопоказана молочная продукция, больным целиакией нельзя употреблять глютен, при фенилкетонурии запрещено мясо. «Надо помнить, что полезная клетчатка, употребляемая в неумеренных количествах, может вызвать сильное вздутие кишечника и диарею. Норма овощей и фруктов для здорового взрослого человека — 400-500 граммов в течение дня», — отметила терапевт.
Кроме того, важен способ приготовление: даже полезные продукты, если их пожарить, могут раздражать слизистую желудка, тогда как варка, тушение и приготовление на пару сохраняют полезные свойства продуктов без вреда для пищеварения.
Чтобы не создавать организму сложности, Чиркова призвала выбирать нежирные сорта мяса — индейку, кролика, телятину, а при отсутствии аллергии — рыбу вместо мяса. Все зерновые и бобовые она порекомендовала предварительно замачивать, чтобы избавиться от растительного фермента, мешающего перевариванию. Наконец, терапевт порекомендовала соблюдать правило гарвардской тарелки: на ней должна быть четверть сложных углеводов, четверть животных белков и половина овощей и фруктов.
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