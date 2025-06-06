Российские ученые нашли способ улучшить лечение рака желудка

В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что ученые вуза определили молекулярные маркеры, которые помогут врачам точнее прогнозировать эффективность лечения рака желудка. Исследование показало, что успех иммунотерапии напрямую зависит от генетических особенностей опухоли.Ученые выявили, что определенные микроРНК и маркеры экзосом влияют на развитие заболевания и могут служить индикаторами для подбора оптимального лечения. Это открытие позволит онкологам не только планировать терапию, но и оперативно корректировать ее по мере необходимости, отметили в пресс-службе.Как пояснила заведующая кафедрой биохимии СибГМУ Людмила Спирина, работа ведется в рамках развития персонализированного подхода к лечению онкологических заболеваний. Исследование проводилось совместно с НИИ онкологии Томского научного центра.

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