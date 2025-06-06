Врач предупредила о последствиях использования популярных массажеров для лица

Скребки гуаша и нефритовые роллеры не могут разгладить глубокие морщины и подходят не всем, рассказала косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.Ахметова предупредила, что массажные приспособления могут быть опасны при заболеваниях кожи, воспалительных процессах и нарушении целостности кожного покрова. По ее словам, в этом случае использование этих инструментов не только усугубит имеющиеся проблемы, но и спровоцирует новые. Не рекомендуется применять их и людям с чувствительной кожей.Кроме того, как отметила косметолог, важно правильно и аккуратно пользоваться скребком гуаша и роллерами, поскольку в противном случае могут образоваться гематомы и микротравмы. Она уточнила, что массаж надо выполнять по специальным линиям, плавно и без сильного давления. «Во время процедуры не должно возникать болезненности, дискомфорта или раздражения. Перед применением домашних массажных девайсов лучше проконсультироваться с врачом-косметологом или дерматологом», — посоветовала врач.

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