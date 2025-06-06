Выявлены области мозга, помогающие отличать воображение от реальности

В ходе нового исследования, проведенного учеными из Лондонского университета, были обнаружены области мозга, которые помогают человеку различать реальность и воображаемое.Исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что область мозга, известная как веретенообразная извилина, расположенная за висками, в нижней части височной доли мозга, участвует в определении того, является ли то, что мы видим, объектом внешнего мира или плодом нашего воображения.Исследователи надеются, что их результаты позволят лучше понять когнитивные процессы, которые нарушаются, когда человеку трудно различить реальность и ложь, например, при шизофрении, и в конечном итоге могут привести к прогрессу в диагностике и лечении этих состояний.«Представьте себе яблоко в своем воображении как можно ярче. Во время воображения активизируются многие из тех же участков мозга, что и при виде настоящего яблока. До недавнего времени оставалось неясным, как мозг различает эти реальные и воображаемые переживания», - объясняет ведущий автор исследования Надин Дейкстра.В ходе исследования ученые попросили 26 участников смотреть на простые визуальные образы и одновременно представлять их себе.В частности, участников попросили найти определенный слабый узор на шумном фоне на экране и указать, присутствовал ли узор на самом деле или нет. Реальный узор был представлен только в половине случаев.В то же время участникам было поручено представить себе узор, который был бы либо таким же, либо отличался от того, который они искали, и указать, насколько яркими были их мысленные образы.Когда узоры были одинаковыми, и участники сообщали, что их воображение было очень ярким, они с большей вероятностью говорили, что видели реальный узор, даже в испытаниях, в которых ничего не было представлено. Это означает, что они ошибочно принимали свои мысленные образы за реальность.Пока участники выполняли задания, активность их мозга отслеживалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Эта технология позволила исследователям определить, какие части мозга демонстрировали паттерны активности, помогающие отличать реальность от воображения.Команда обнаружила, что сила активности веретенообразной извилины может предсказать, оценивают ли люди опыт как реальный или воображаемый, независимо от того, был ли он на самом деле реальным.Когда активность веретенообразной извилины была сильной, люди с большей вероятностью указывали на то, что паттерн действительно имел место.Обычно активация веретенообразной извилины слабее во время воображения, чем во время восприятия, что помогает мозгу держать эти два процесса отдельно. Однако это исследование показало, что иногда, когда участники представляли себе очень ярко, активация веретенообразной извилины была очень сильной, и участники путали свое воображение с реальностью.«Активность мозга в этой области зрительной коры совпала с прогнозами компьютерного моделирования того, как определяется разница между внутренним и внешним опытом», - говорит соавтор исследования профессор Стив Флеминг из Лондонского университета.«Наши результаты показывают, что мозг использует силу сенсорных сигналов, чтобы различать воображение и реальность», - добавил Дейкстра.Исследование также показало, что веретенообразная извилина взаимодействует с другими областями мозга, помогая нам решать, что реально, а что воображаемо.В частности, активность в передней островковой доле — области мозга в префронтальной коре (передней части мозга, которая действует как центр управления для таких задач, как принятие решений, решение проблем и планирование) — увеличивалась в соответствии с активностью в веретенообразной извилине, когда участники говорили, что что-то реально, даже если на самом деле это было воображаемым.«Эти области префронтальной коры ранее были вовлечены в метапознание — способность думать о нашем собственном разуме. Наши результаты показывают, что те же области мозга также участвуют в принятии решений о том, что является реальным», - сказал Флеминг.Эти результаты предлагают новое понимание того, что может пойти не так в мозге во время психиатрических состояний, таких как шизофрения, когда пациенты с трудом отделяют воображение от реальности. Результаты также могут дать информацию о будущих технологиях виртуальной реальности, определяя, как и когда воображаемые переживания ощущаются как реальные.

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