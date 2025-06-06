STTT: разработана генная терапия, останавливающая прогресс болезни Альцгеймера
В отличие от существующих методов лечения, направленных на удаление вредных белковых отложений в мозге, новая терапия влияет непосредственно на поведение клеток мозга, потенциально устраняя коренные причины заболевания.
В ходе экспериментов на мышах введение терапии на стадии появления симптомов позволило сохранить память, зависящую от гиппокампа — области мозга, которая обычно страдает при болезни Альцгеймера. Более того, у обработанных мышей наблюдалась схожая с здоровыми животными картина экспрессии генов, что может свидетельствовать о восстановлении нормального клеточного поведения.
Авторы работы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем начать клинические испытания на людях. Однако уже сейчас подход рассматривается как перспективный шаг к замедлению или даже обращению вспять нейродегенеративных процессов.
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