PN: овсяное печенье с зеленым чаем обеспечивает защиту от повреждения клеток

Домашнее овсяное печенье с зеленым чаем — не только вкусный перекус, но и очень полезный. Добавление зеленого чая в овсяное печенье значительно повышает его антиоксидантные свойства без ущерба для вкуса.Новое исследование с участием экспертов из Университета Рюкю в Японии проанализировало функциональные и сенсорные свойства овсяного печенья с зеленым чаем по сравнению с обычным печеньем.Исследователи проанализировали пять различных типов печенья, включая овсяное печенье с 6 процентами зеленого чая, пшеничное печенье и простое овсяное печенье. Печенье было проверено на антиоксидантную активность с помощью анализа DPPH, метода, который измеряет способность веществ нейтрализовать свободные радикалы.Команда также использовала высокоточный аналитический метод (LC-MS) для определения уровней катехина и EGCG, сообщает команда. Кроме того, содержание ?-глюкана, растворимого волокна с положительным эффектом на уровень холестерина, было определено путем экстракции и характеристики.Помимо химического анализа, была проведена также сенсорная оценка: 25 участников оценили вкус, текстуру и общее впечатление от печенья по 4-балльной шкале.Результаты показывают, что печенье с шестью процентами зеленого чая имело значительно более высокие уровни катехина и EGCG, чем другие образцы. Антиоксидантная активность также была значительно повышена в этом варианте.Исследователи объясняют, что печенье с шестью процентами зеленого чая в целом показало самые высокие значения по всем протестированным параметрам.Версия, обогащенная зеленым чаем, также показала лучшие результаты в сенсорной оценке. По словам команды, участники нашли вкус, текстуру и общее впечатление особенно приятными.Сочетание богатого клетчаткой овса и богатого антиоксидантами зеленого чая, как было показано, связано с различными преимуществами для здоровья. Употребление овсяного печенья с зеленым чаем может играть важную роль в защите от повреждения клеток, вызванного свободными радикалами.

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