Доказано наукой: этот дешевый продукт выводит из организма химикат, вызывающий рак

Эффект наступает уже через четыре недели, уровень «вечных химикатов» в организме снизился на 8%.Эти химикаты настолько долговечны и сложны в переработке, что их назвали вечными. Сегодня пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) находят практически везде. Они витают в воздухе, плещутся в воде, которую мы пьем. Пестициды, которыми обрабатывают растения, также содержат «вечные химикаты». Есть ПФАС и в составе наших любимых и таких удобных в уходе антипригарных сковородок.А так как эти вещества обеспечивают водоотталкивающий эффект, то их добавляют в пищевую упаковку и бумажные стаканчики, в водонепроницаемые и грязеотталкивающие ткани, в медицинские пластыри и даже в косметику с пометкой «водостойкая».Но самое страшное, что «вечные химикаты» обнаруживают в крови людей. А между тем ПФАС связывают с различными видами рака, болезнями печени и щитовидной железы, а также сниженным иммунитетом. Кроме того, есть данные, что более высокие уровни ПФАС повышают холестерин, а значит, и риск сердечно-сосудистых заболеваний.А теперь к хорошим новостям. «Почиститься» от ПФАС все-таки можно. Неожиданный и, главное, доступный для всех способ обнаружили ученые из Бостонского университета.В эксперименте участвовало 72 добровольца — мужчины от 18 до 65 лет. Обследования перед началом испытания показали: абсолютно все участники имели в крови не менее 5 различных соединений ПФАС, а у 70% человек их оказалось 11 и более.«Концентрации ПФАС в сыворотке добровольцев соответствовали типичному воздействию, передающемуся через пищу и воду, а не профессиональному воздействию или воздействию, связанному с проживанием в среде, сильно загрязненной химикатами», — пояснили авторы.Далее в течение четырех недель 42 участника должны были ежедневно принимать напиток, содержащий 1 грамм овсяной бета-глюкановой клетчатки перед каждым приемом пищи, то есть три раза в день. Оставшимся 30 мужчинам давали плацебо, приготовленное из риса.Спустя четыре недели у добровольцев вновь проверили кровь. Анализы показали, что в группе, принимавшей клетчатку, содержание самых опасных форм ПФАС снизилось на 8%. В крови стало меньше ПФОК (перфтороктановой кислоты) и ПФОС (перфторорганических соединений), которые вызывают гормональные нарушения и рак.Столь приятные метаморфозы ученые объясняют так: «вечные химикаты» смешиваются с желчными кислотами — веществом, входящим в состав желчи и представляющим собой конечный продукт обмена холестерина. А далее клетчатка связывает желчные кислоты и помогает вывести ее через кал, не давая всасываться в кровоток из кишечника.«Желчные кислоты и ПФАС биохимически схожи как амфифильные соединения, они имеют схожую молекулярную массу и pH. В свою очередь, гелеобразующие растворимые пищевые волокна снижают всасывание желчных кислот и смешанных с ними ПФАС. Они препятствуют всасыванию химикатов клетками, выстилающими кишечник, и улучшают их выведение с калом», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Health.Один из примеров таких очистительных пищевых волокон — это бета-глюкан, особый тип растворимой клетчатки, которая при попадании в жидкость превращается в гель, замедляя всасывание жиров и углеводов.Самые богатые источники бета-глюкана — овес и ячмень. Кроме того, этот вид клетчатки содержат грибы шиитаке, такие как рейши и майтаке, а также пищевые дрожжи, бурые водоросли, пшеница, рожь и рис.Напомним, ВОЗ рекомендует употреблять 25–30 г клетчатки ежедневно. О том, как восполнить эту суточную норму, читайте ЗДЕСЬ.

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