Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

Психолог Эмили Верде заявила, что после 30 лет найти любовь становится сложнее.Как отметила Верде, в подростковом возрасте мышление обычно является идеализированным, но со временем у человека накапливается опыт, причем не только позитивный, но и негативный. Кроме того, во взрослой жизни появляется большое количество обязанностей, к примеру работа и оплата счетов, которые мешают полностью сосредоточиться на отношениях, добавила она.По словам специалистки, после 30 лет при поиске любви также мешают такие факторы, как страх повторения ошибок и разочарование. При этом предпочтение отдается уже реальной совместимости, а не немедленной страсти.Таким образом, чтобы найти любовь, Верде посоветовала людям старше 30 лет, у которых есть убеждения о том, что они упустили свой шанс построить семью и не могут доверять людям, проработать их с психологом. Суждения, основанные на предыдущем опыте, не должны влиять на новые связи, заключила специалистка.

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