Выявлено вещество, защищающее младенцев от побочных эффектов антибиотиков

Молекулярные биологи из США обнаружили, что долгосрочные негативные перемены в работе иммунной системы младенцев после приема антибиотиков можно подавить при помощи инозина, одного из веществ, вырабатываемых здоровой микрофлорой детей. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Детской больницы Цинцинатти.«Результаты наших опытов на мышах свидетельствует о том, что мы можем защитить младенцев из групп риска от развития дисбиоза и связанных с ним сбоев в работе иммунитета при помощи "точечных" пищевых добавок. Также это говорит о том, что врачам следует с осторожностью прописывать антибиотики во время беременности и первых месяцев жизни ребенка», — заявил научный сотрудник медцентра Детской больницы Цинцинатти Хитеш Дешмух, чьи слова приводит пресс-служба организации.Биологи пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как прием трех популярных антибиотиков - ванкомицина, ампициллина и гентамицина - беременными самками мышей влиял на развитие иммунитета у их потомства и на способность мышат сопротивляться гриппу. Для получения этих сведений ученые заразили грызунов одним из штаммов вируса гриппа и проследили за тем, как на инфекцию реагировали клетки их легких.Проведенные исследователями наблюдения показали, что прием антибиотиков негативно повлиял на популяции так называемых CD8+ Т-клеток, обитающих в легких и играющих важную роль в их защите от вирусов. Эти нарушения сохранялись не только в первые дни и недели жизни мышат, но и негативно влияли на их защиту от респираторных инфекций во взрослом возрасте, что говорит о долгосрочном характере данных сбоев.Последующее изучение образцов Т-клеток показало, что проблемы в их активности были связаны со сбоями в работе гена NFIL3, отвечающего за исполнение программы созревания некоторых подтипов этих иммунных клеток. Эти нарушения порождались тем, что антибиотики уничтожили почти всех бифидобактерий, вырабатывающих инозин - органическое вещество, чьи молекулы особенно важны для жизнедеятельности многих типов иммунных клеток.Руководствуясь этой идеей, биологи проследили за тем, как изменится стойкость новорожденных мышей к гриппу после добавления инозина в их диету. Эта пищевая добавка нормализовала процесс созревания Т-клеток и заставила их активнее бороться с вирусными частицами. Это говорит о возможности использования данного вещества и пищевых добавок на его базе для защиты младенцев от побочных эффектов антибиотиков, подытожили исследователи.

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