Ускоренное биологическое старение обнаружено у детей с рассеянным склерозом

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что дети, живущие с рассеянным склерозом (РС), демонстрируют признаки ускоренного биологического старения, даже в подростковом возрасте. Исследование, недавно опубликованное в сети в Neurology ®, медицинском журнале Американской академии неврологии, является первым, изучающим, вызывает ли РС раннее старение в детской популяции, что предлагает новое понимание заболевания и его долгосрочного прогрессирования.«Мы нашли доказательства того, что дети, живущие с РС, испытывают ускоренное биологическое старение. По сравнению с молодыми людьми без РС, у молодежи с РС были доказательства ускоренного эпигенетического старения, измерения химических изменений ДНК, связанных со старением. Мы знаем, что старение связано с развитием менее поддающейся лечению формы РС, и что взрослые с РС сталкиваются как с нормальным старением, так и с ускоренным старением из-за этой болезни», - говорит соавтор исследования профессор Дженнифер С. Грейвс из Калифорнийского университета в Сан-Диего.Рассеянный склероз — это пожизненное аутоиммунное заболевание, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. Исследовательская группа использовала маркеры метилирования ДНК — молекулярные изменения, указывающие на биологический возраст — для анализа образцов крови 125 детей с рассеянным склерозом и 145 детей без рассеянного склероза. В отличие от хронологического возраста, который отражает количество дней рождения, биологический возраст отслеживает, насколько быстро организм изнашивается на клеточном уровне.Исследование было сосредоточено на детях и подростках, которые еще не были затронуты процессами нормального старения и возрастными заболеваниями, такими как гипертония и диабет. Несмотря на то, что дети с рассеянным склерозом выглядели внешне здоровыми, у них были образцы ДНК, указывающие на то, что они были биологически старше своих сверстников.Исследователи обнаружили различия в четырех различных эпигенетических часах и признаки ускоренного старения у пациентов с рассеянным склерозом в моделях двух часов, наиболее чувствительных к стрессу и воспалению, связанным со здоровьем. Эпигенетические часы — это алгоритмы прогнозирования возраста, которые вычисляют эпигенетический возраст как оценку хронологического возраста или связанных с возрастом клинических событий, таких как болезнь или смертность от всех причин. Наиболее пострадавшие дети, по-видимому, старели на два года быстрее биологически, чем их здоровые сверстники, хотя их средний хронологический возраст составлял всего 15 лет.Биологический возраст уже связывают с прогрессированием инвалидности у взрослых с РС. Это исследование предполагает, что процесс может начаться гораздо раньше, чем считалось ранее, возможно, даже до появления видимых симптомов прогрессирования. И это может изменить способ лечения РС.«Это совершенно новая концепция в рассеянном склерозе», — говорит Грейвс. «Мы не думаем, что старение влияет на подростков. Но эти дети накапливают клеточные повреждения, которые могут не проявиться клинически до тех пор, пока годы спустя они внезапно не перейдут от хорошего самочувствия к прогрессированию заболевания в возрасте 30 лет. Это важное открытие — увидеть это ускоренное старение у детей. Если мы сможем понять взаимодействие между иммунной системой, мозгом и старением — и сломать это — мы, возможно, сможем перевести рассеянный склероз в полную ремиссию в будущем».Исследователи надеются, что будущие исследования будут отслеживать пациентов с течением времени, чтобы увидеть, как раннее биологическое старение способствует долгосрочной инвалидности. Они также планируют изучить, как социальные стрессоры, ожирение и воздействие окружающей среды могут ускорить старение у детей с рассеянным склерозом, особенно учитывая более высокую распространенность детского рассеянного склероза среди семей с низким доходом.

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