WP: Назван вес, при котором человеческие лица наиболее привлекательны

Восприятие человеческих лиц довольно субъективно. Но есть и некоторые закономерности. Так, эксперты считают, что более привлекательными мы воспринимаем лица, когда индекс массы тела (ИМТ) - в пределах нормы, то есть, от 18,5 до 24,9 единиц. Об этом изданию WellnessPulse (WP) рассказал американский пластический хирург Леонард Гроссман.Форма и другие особенности лица часто обусловлены генетикой, но с возрастом могут существенно меняться. В юности и среднем возрасте нередко сохраняется на щеках так называемый «детский жир».С возрастом его объёмы обычно уменьшаются, лицо становится более контурным. Доктор Гроссман предостерегает: не стоит увлекаться пластическими операциями по удалению «лишнего» жира. С возрастом он чаще всего сам рассосётся. Тем более, что и излишняя худоба, как в фигуре, так и на лице, тоже мешает гармоничному восприятию: крайности сходятся. По все видимости, мы субъективно подсознательно воспринимаем нехватку веса как признак нездоровья.Доктор Гроссман привёл пример с результатами международного исследования, показавшего, что максимально привлекательными кажутся лица с идеальной толщиной жировой прослойки. Работа международной группы учёных показала, что оптимальный объём жира на лице коррелирует с ИМТ 18,5-24,9. А это как раз с читается нормой по классификации ВОЗ. Напомним: ИМТ высчитывается как вес в кг, делённый на квадрат роста в метрах.Исследователи отмечают, что восприятие красоты связано и с частотой встречаемости тех или иных черт: знакомые качества внешности кажутся более привлекательными: работает эффект узнавания.

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