Названы причины участившихся у молодых людей заболеваний сердца

Некоторые особенности современной жизни грозят проблемами с сердцем даже в молодом возрасте, рассказала врач-кардиолог Александра Лузина.По ее словам, причиной того, что серьезные сердечно-сосудистые заболевания появляются у молодых людей, могут быть и наследственный фактор, и образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, объяснила кардиолог, речь идет о питании и физической активности.Главными факторами риска Лузина назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Она призвала не ждать тревожных симптомов, а подумать о здоровье сердца заранее. В частности, она призвала заниматься аэробными нагрузками: ходьбой, плаванием, катанием на велосипеде, танцами и регулярными прогулками.Кроме того, кардиолог призвала вовремя проходить обследования и не игнорировать сигналы организма — такие неочевидные, как снижение зрения, а также более распространенные — одышку, перебои в сердце, боли в груди.

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