Названы причины участившихся у молодых людей заболеваний сердца
По ее словам, причиной того, что серьезные сердечно-сосудистые заболевания появляются у молодых людей, могут быть и наследственный фактор, и образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, объяснила кардиолог, речь идет о питании и физической активности.
Главными факторами риска Лузина назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Она призвала не ждать тревожных симптомов, а подумать о здоровье сердца заранее. В частности, она призвала заниматься аэробными нагрузками: ходьбой, плаванием, катанием на велосипеде, танцами и регулярными прогулками.
Кроме того, кардиолог призвала вовремя проходить обследования и не игнорировать сигналы организма — такие неочевидные, как снижение зрения, а также более распространенные — одышку, перебои в сердце, боли в груди.
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