JCI: кислота пропионат в кишечнике защищает от болезни Альцгеймера

Исследователи из Северо-Западного медицинского центра (США) обнаружили, что вещество пропионат, вырабатываемое кишечными бактериями, может замедлять развитие болезни АльцгеймераБолезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Ранее ученые предполагали, что микробиом кишечника может быть связан с развитием заболевания, однако точные механизмы этого взаимодействия оставались неясными.В новом исследовании команда под руководством профессора неврологии Роберта Вассара изучала влияние антибиотиков на кишечную микробиоту у лабораторных мышей с моделью болезни Альцгеймера. Лечение вызвало повышение уровня короткоцепочечной жирной кислоты — пропионата, который, как оказалось, играет ключевую роль в снижении воспаления в мозге и сокращении числа амилоидных бляшек — одного из признаков заболевания.Когда ученые добавили синтетический пропионат в питьевую воду грызунов, у подопытных животных наблюдалось снижение уровня воспаления и количества токсичных белковых скоплений в мозге. Также в организме мышей уменьшилась концентрация IL-17 — цитокина (сигнального белка), связанного с воспалительными реакциями. Однако такой эффект оказался выражен только у самцов мышей.Авторы исследования подчеркивают, что повышение уровня пропионата — путем коррекции диеты, приема пробиотиков или медикаментов — потенциально может стать новым подходом в замедлении прогрессирования болезни Альцгеймера и у людей. Сейчас команда исследует, как женские половые гормоны влияют на микробиом и эффективность такого лечения.

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