Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов перечислил основные признаки начала болезни Альцгеймера.В число первых признаков этого заболевания Новоселов включил забывчивость, потерю обоняния и нарушения сна. «Есть мнение, что доброкачественная забывчивость — это нормальное старение, но другая группа ученых считает, что она может быть началом болезни Альцгеймера», — уточнил врач.Для профилактики болезни Альцгеймера специалист порекомендовал вести активный образ жизни: регулярно гулять, делать физические упражнения, чтобы защитить мозг от старения. «Забудьте любовь к дивану», — призвал он россиян, которые хотят защититься от этой опасной болезни.При этом доктор подчеркнул, что наличие генов, увеличивающих риск болезни Альцгеймера, не говорит о том, что она обязательно разовьется. В то же время отсутствие этих генов также не гарантирует того, что болезнь Альцгеймера не появится.

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