Советы диетологов: ТОП-12 продуктов для желающих сбросить вес

Не верьте уловкам маркетологов, которые рассказывают о «вкусняшках», позволяющих быстро избавиться от жира в конкретной части тела. Это невозможно, поскольку если жир уходит, то равномерно, а не только с талии или бедер. Кроме того, не существует одного какого-либо продукта, с помощью которого можно похудеть. Чтобы действительно сбросить вес, нужен комплексный подход. О том, какие продукты лучше включить в рацион, мы поговорим в этой статье.Здоровое питание необходимо сочетать с физическими нагрузками, только в этом случае удастся добиться желаемого результата.12 продуктов для похудения1. Вода и соль.В организме важно наладить водно-солевой баланс, поскольку он способствует правильной циркуляции лимфы, улучшению обменных процессов и поднятию тонуса. А это крайне необходимо для похудения. Ежедневную норму потребления воды нужно рассчитывать исходя из 30 мл на 1 кг веса, а соли необходимо употреблять не больше 1/4 и ложки в сутки (полностью исключать ее из рациона нельзя).2. Гречневая крупа.Кашу из гречневой крупы, которая обогащена клетчаткой и сложными углеводами, лучше употреблять в обеденные часы вместе с ржаным хлебом. Это позволит ускорить процесс метаболизма, от которого зависит скорость сжигания жира.3. Фасоль.Это очень полезный продукт с высоким содержанием антиоксидантов, а также клетчатки, белка и других питательных веществ. При употреблении фасоли стабилизируется уровень сахара в крови и улучшается общее самочувствие.4. Нут.Можно использовать и другой источник «чистого» белка животного либо растительного происхождения. Белок необходим для роста новых клеток и питания мышц. Во время похудения нужно обязательно обогащать рацион белковой пищей. А если вы не любите нут, тогда его можно заменить мясом деревенской курицы, домашними яйцами, фасолью или морепродуктами. От красного мяса на время диеты лучше отказаться.5. Квашеная капуста.В ней содержатся полезные для организма бактерии, улучшающие процесс пищеварения, укрепляющие иммунную систему и способствующие быстрому снижению веса.6. Масло оливковое, льняное или кокосовое.В таких маслах содержатся растительные жиры, которые участвуют в секреции гормонов и улучшают работу кишечника.7. Артишок.Это отличный источник клетчатки, в одном вареном артишоке содержится 10 г белка, а также кальций и фолиевая кислота.8. Киви.Эти фрукты улучшают пищеварение, нормализуют белковый обмен, расщепляют жиры и способствуют их выведению из организма. Киви диетологи советуют употреблять после основных блюд.9. Семена льна.Они содержат много клетчатки. Можно добавить две столовые ложки молотых семян в йогурт либо кашу, это будет отличным завтраком.10. Миндаль.Это лучший перекус, благодаря которому можно легко перейти на дробное питание и не переедать по вечерам.11. Корица, гвоздика, куркума, имбирь и другие сушеные специи.Это отличные антиоксиданты, способствующие выведению из организма свободных радикалов, шлаков, токсинов. Эти специи обогащают клетки кислородом, а также минералами и витаминами. Благодаря антиоксидантам легко удается побороть любую депрессию.12. Свежая зелень.Очень важно включить ее в рацион, поскольку зелень содержит полезные для организма питательные вещества, в том числе и белок. Зелень обогащает клетки хлорофиллом, а также витаминами. Кроме того, в процессе похудения она ощелачивает организм и улучшает работу пищеварительной системы.Включив в рацион перечисленные выше продукты, процесс похудения станет более эффективным.

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