Почему одним людям кофе дает энергию и бодрость, а другим — упадок сил и головную боль

Наверняка вы замечали, что некоторые люди могут пить кофе кружку за кружкой и при этом чувствовать себя отлично. Но бывает и так, что даже чашечка латте становится причиной тахикардии. Оказывается, все дело в биохимии.Если зайти в кофейню, то вам предложат различные варианты напитков: американо, капучино, латте, эспрессо, флэт уайт — и это еще далеко не весь список. Бариста обязательно расскажет о крепости, некоторые сотрудники даже спрашивают: «Вам точно не будет слишком горько? Может быть, добавим больше молока?»Дело в том, что есть люди, которые совсем не могут пить крепкий кофе. У них сразу скачет давление, появляется сердцебиение, повышается тревожность, начинают дрожать руки. Бывает и так, что даже от сладкого рафа, где совсем чуть-чуть кофеина, человек чувствует себя плохо.По словам врача Регины Ахуньяновой, все дело в ваших индивидуальных биохимических реакциях.Виновник происходящего — нейромедиатор глутамат, рецепторы которого есть у 40% нейронов головного мозга. Это основной возбуждающий нейромедиатор в центральной нервной системе, который контролирует множество процессов.Глутамат ответствен за ускорение передачи сигнала другим рецепторам — дофаминовым, норадреналиновым, серотониновым. Если упростить, это своеобразная «кнопка запуска» реакций на большой скорости.Какая же здесь связь с кофе? Самая прямая, говорит Регина Ахуньянова. Глутамат может превратиться в «кнопку тревоги». Так, например, если у человека дефицит магния в организме, то реакция на кофеин будет отрицательной: даже маленькая порция напитка спровоцирует тревожность, лавину негативных мыслей, учащение пульса.Что еще может превратить глутамат в злодея? Дефицит омеги-3!«Омега-3 — это не просто жиры, это сырье для противовоспалительных гормонов. Если их не хватает, тело начинает воспаляться изнутри, а вы чувствуете хроническую усталость, отечность, тревожность, страдаете от набора веса», — поясняет эксперт.Шум в голове, скачки настроения, апатия — в этом тоже виновата биохимия, кофе сам по себе вам не враг. Например, кофеин может усиливать тревожность у людей с нарушенным метаболизмом дофамина.Кстати, генетически некоторые люди медленно метаболизируют кофеин и получают не бодрость, а паническое напряжение. Проверяется это по генам CYP1A2 и COMT.Что еще нужно знать про кофеНапиток усиливает усвоение жиров, даже в маленьких дозах кофеин активирует выработку желчи. Если у вас есть проблемы с перевариванием жира, вы чувствуете тяжесть после еды, чашка эспрессо до или после еды может облегчить процесс. Но будьте осторожны, особенно если в анамнезе есть хронический холецистит.Еще один важный факт: кофе не вредит желудку. Чтобы избежать неприятных ощущений, наслаждайтесь напитком после завтрака. Натощак происходит агрессивная стимуляция желудочного сока, отсюда и появляются гастрит, изжога, тяжесть.Безопасная доза кофеина — 400 мг в день. Но разовая порция не должна превышать 200 мг.«В одной чашке эспрессо примерно 63 мг кофеина. Латте, капучино и другие напитки готовят на основе эспрессо с добавлением молока. Поэтому в одной чашке капучино содержится столько же кофеина, сколько и в чашке эспрессо», — заключила врач.Чем можно заменить кофеНаверняка вы заметили, что в новом году кофе, как и некоторые другие продукты, стал дороже. Эксперты прогнозировали повышение цен еще в декабре, всему виной — снижение урожая во Вьетнаме и Бразилии. Однако у кофе есть альтернативы. Рассказываем о напитках и продуктах, которые помогают взбодриться и приносят пользу организму.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки