Обезжиренное молоко назвали лучшим молочным продуктом для снижения холестерина

Диетолог Лорен Твигге говорит, что молочные продукты вполне могут вписаться в полезную для сердца диету. Да, в молоке есть некоторое количество насыщенных жиров, но также оно содержит магний, кальций, калий, витамины группы В. Эти вещества поддерживают здоровье сердца.Вот какие преимущества для организма даёт обезжиренное молоко.В нём нет добавленного сахара. Добавленный сахар - один из ключевых факторов развития болезней сердца. Всё потому, что его избыток может повысить уровень вредного холестерина и снизить уровень полезного. В молоке же содержится натуральный сахар.Содержит важные для сердца витамины и минералы. Каждая чашка молока содержит 8 г белка и 13 основных витаминов и минералов. Среди них витамин D, калий, кальций, магний, которые положительно влияют на сердце.Хорошо сочетается с другими полезными для сердца продуктами. К примеру, вы можете приготовить протеиновый коктейль или фруктовый смузи с обезжиренным молоком.

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