В Университете Оклахомы объяснили, почему оливковое масло вреднее «Наполеона»

Не существует только полезных или только вредных продуктов — ученые еще раз доказали этот факт. В своем исследовании эксперты сосредоточились на олеиновой кислоте, которая входит в состав масел. Как оказалось, она может навредить организму.Наверняка у вас на кухне есть подсолнечное масло, это такой же популярный продукт, как яйца, мука или хлеб. На нем мы жарим, добавляем в салаты, используем для приготовления выпечки и других блюд.В магазинах можно найти не только подсолнечное масло. Сейчас на прилавках большой ассортимент: оливковое, льняное, тыквенное, из грецкого ореха, виноградной косточки. И если более экзотические мы чаще всего опасаемся покупать, то насчет оливкового вопросов не возникает. Ведь уже давно известно, что оно полезно для здоровья.Так, например, оливковое масло благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Причем полезно оно как для молодых, так и для пожилых. Ученые выяснили, что сосуды станут крепче, снизится риск образования холестериновых бляшек, а сердце будет работать лучше. Этот продукт защищает от деменции, обладает заживляющим и противовоспалительным действием. Однако во всем надо знать меру, говорят специалисты из Медицинского колледжа Университета Оклахомы в США.Эксперты провели исследование, после которого пришли к выводу: употребление в пищу продуктов с высоким содержанием олеиновой кислоты (тип жирной кислоты, которой много в оливковом масле) может способствовать ожирению в большей степени, чем другие типы пищевых жиров. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.Эксперимент проводили на мышах. Все грызуны были здоровы, не имели хронических заболеваний и проблем с весом. Мышей разделили на несколько групп — каждую посадили на диету, в составе которой были продукты, обогащенные определенными жирными кислотами, включая те, что содержатся в кокосовом, оливковом, арахисовом масле, молоке, сале, а также в соевом масле.В результате оказалось, что олеиновая кислота заставляет организм производить больше всего жировых клеток. Повышая сигнальный белок AKT2 и снижая активность регулирующего белка LXR, высокие уровни олеиновой кислоты приводили к более быстрому росту клеток-предшественников, которые формируют новые жировые клетки.«Вы можете представить себе жировые клетки как армию солдат. Когда в организме много олеиновой кислоты, то этих солдат становится больше. Они создают большую емкость для хранения избыточных питательных веществ. И если эти вещества превышают количество жировых клеток, могут возникнуть ожирение, патологии сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет», — объяснил Майкл Рудольф, доктор философии, доцент кафедры биохимии и физиологии Медицинского колледжа Университета Оклахомы.Олеиновая кислота в больших количествах есть в следующих продуктах:масле фундука;миндальном масле;оливковом масле;подсолнечном масле;масле авокадо и арахисовое;фундуке, кешью, арахисе;утином, свином и другом животном жире;сале;кунжуте;майонезе.Значит ли это, что надо отказаться от оливкового масла, орехов, сала? Вовсе нет, говорят ученые. Самое главное — помните о мере. В жирных продуктах содержатся полезные нутриенты, которые необходимы нашему организму.Вы можете так составлять рацион, чтобы он приносил минимум вреда, но максимум пользы. Например, салаты можно заправлять не только маслом, но еще и сметаной или нежирным йогуртом. А с кусочком сала отлично сочетаются овощи или крупы, в которых совсем нет жира.

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