Врач предупредил о скрытой угрозе для вен

Флеболог «Скандинавского Центра Здоровья» Максим Казанский объяснил, как компрессионный трикотаж влияет на вены, и рассказал, в каких случаях он вреден.Казанский объяснил, что компрессионные чулки и гольфы рекомендуется носить беременным женщинам, людям с варикозным расширением вен, а также тем, кто часто летает на самолетах, испытывает значительные физические нагрузки или ведет малоподвижный образ жизни. При этом, по словам врача, такая одежда не является универсальной — она помогает при конкретных показаниях и может быть вредна при неправильном использовании.Компрессионный трикотаж не следует носить при выраженных нарушениях артериального кровотока, инфекционных поражениях кожи, декомпенсированной сердечной недостаточности, уточнил врач. Кроме того, изделия важно подбирать индивидуально. Казанский объяснил, что неправильно подобранный компрессионный трикотаж может негативно сказаться на сосудах, привести к сдавливанию тканей и повреждению кожи.

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