ИИ-сканер научился оценивать здоровье по виду стоп

В Великобритании разработали устройство с искусственным интеллектом (ИИ), которое сканирует стопы людей с сердечной недостаточностью и помогает избежать госпитализации. Аппарат устанавливается рядом с кроватью и автоматически делает снимки ног, отслеживая накопление жидкости — одного из главных признаков ухудшения состояния.Это небольшое устройство размером со смарт-колонку фиксирует отеки в ногах и лодыжках, которые возникают при снижении работы сердца и могут сигнализировать о надвигающемся ухудшении здоровья. Благодаря встроенному ИИ аппарат анализирует множество снимков в минуту и определяет объем жидкости, давая возможность вовремя принять меры.Преимущество нового метода в том, что он работает автоматически и не требует действий пациента, а также может функционировать без подключения к интернету. В отличие от привычного контроля веса, который не всегда показывает точные результаты, сканер выявляет риск госпитализации в среднем за 13 дней до критического состояния.В ходе исследования, проведенного с участием 26 пациентов, устройство помогло предсказать большинство случаев ухудшения здоровья, что дало врачам шанс оперативно скорректировать лечение и избежать госпитализации. Большинство участников захотели продолжить использование прибора после окончания эксперимента.Разработчик — стартап из Кембриджа Heartfelt Technologies — планирует расширить испытания и внедрить устройство в дома престарелых. Сейчас ИИ может распознавать стопу конкретного человека из группы до 100 человек, но для больших коллективов технология требует доработки.

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