Перечислены пять приводящих к бессоннице ежедневных привычек
Как отметил Пин, после пробуждения необходимо около 30 минут находиться под воздействием солнечного света, так как это поможет отрегулировать циркадные ритмы и улучшать качество ночного сна, но многие люди этого не делают.
Также, по словам врача, к бессоннице приводят поздние занятия спортом. Кроме того, нарушение циркадных ритмов происходит, если спать днем более 20-30 минут.
В заключение Пин призвал не использовать смартфон вечером и не менять свой график бодрствования и сна между буднями и выходными.
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