JON: активация особых нейронов в гипоталамусе снижает память и укорачивает сон
Специалисты искусственно стимулировали нейроны паравентрикулярного ядра (PVN) гипоталамуса в мозге грызунов, что приводило к сокращению времени сна и ухудшению показателей памяти.
При стрессе подавление тех же нейронных цепей частично восстанавливало память и улучшало сон.
Команда пришла к выводу, что и стресс, и искусственная активация PVN-нейронов воздействуют на латеральный гипоталамус (LH). Образовавшийся нейронный путь PVN–LH оказался критически важным в развитии стрессовых нарушений сна и памяти.
Полученные данные открывают новые возможности для разработки методов лечения стрессовых расстройств, нарушений сна и когнитивных дисфункций.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий