Пробуждение некоторых людей в плохом настроении объяснили

Врач Сара Марин Бербелл объяснила, почему некоторые люди с утра просыпаются в плохом настроении.По словам специалиста, когда человек накануне вечером рано ужинает, ест легкую или вредную пищу, уровень сахара в крови быстро падает. Из-за этого в организме начинает происходить ряд физиологических процессов. В частности, выделяется гормон адреналин, способствующий пробуждению. Как отметила медик, из-за этого человек утром просыпается раздраженным и с желанием поесть.Кроме того, плохое настроение с утра спикер связала с действием гормона кортизола, уровень которого в крови повышается в стрессовых ситуациях и при бессоннице.

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