Россиянам рассказали о коварном влиянии выпитой газировки в жару

Газировка у многих является любимым напитком, и они утоляют жажду сладкими газировками, хотя на самом деле это очень вредно, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.Врач объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание и «тянет» за собой воду, добавила она.«Кроме того, в жаркую погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта. При этом все газированные напитки обладают раздражающим действием на ЖКТ, вызывая еще большие нарушения в его работе, тем самым приводя к возникновению новых и обострению хронических заболеваний органов пищеварения», — указала Волгина.Доктор добавила, что для утоления жажды в жару лучше всего воспользоваться водой, ненасыщенными несладкими морсами, некрепким чаем.

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