Россиянам рассказали о коварном влиянии выпитой газировки в жару
Врач объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание и «тянет» за собой воду, добавила она.
«Кроме того, в жаркую погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта. При этом все газированные напитки обладают раздражающим действием на ЖКТ, вызывая еще большие нарушения в его работе, тем самым приводя к возникновению новых и обострению хронических заболеваний органов пищеварения», — указала Волгина.
Доктор добавила, что для утоления жажды в жару лучше всего воспользоваться водой, ненасыщенными несладкими морсами, некрепким чаем.
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