Контроль кровяного давления и не только: в чём польза ежедневного употребления грейпфрута
Джулия Зумпано, диетолог, специализирующаяся на профилактической кардиологии в клинике Кливленда, рекомендует в день потреблять около 4000 мг калия. Известно, что диета с высоким содержанием калия (в том числе в грейпфрутах) может улучшить кровяное давление. В одном грейпфруте содержится около 415 мг калия.
По словам Зумпано, грейпфрут полезен для здоровья и тем, что в нём есть клетчатка (она помогает контролировать вес и холестерин), витамин С, антиоксиданты (они уменьшают воспаление, поддерживают здоровый иммунитет).
Яси Ансари, магистр наук, сертифицированный диетолог, старший диетолог в Калифорнийском центре здравоохранения в Санта-Монике, добавляет, что калий, клетчатка, витамины А и С в грейпфруте улучшают функцию артерий.
Согласно клиническим исследованиям, регулярное употребление грейпфрута может снизить артериальное давление примерно на 2–3 мм рт. ст.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий