Россиянок предупредили об опасности одного типа бьюти-процедур
Врач пояснила, что этот вирус передается через контакт с кровью и может сохраняться, например, на маникюрных ножницах и кусачках для кутикулы. Поэтому если мастер не будет соблюдать правила дезинфекции и порежет клиента, то можно заразиться.
Медик призвала сделать соблюдение стандартов стерилизации в салоне ключевым критерием при выборе места для маникюра и педикюра. Перед тем, как записаться на процедуру, она посоветовала уточнять, как мастера соблюдают нормы безопасности и требования СанПиН, в том числе, следят ли за качественной стерилизацией поверхностей и инструментов.
«И помните, что технологии нейл-сервиса шагнули далеко вперед, поэтому для минимизации рисков можно попросить выполнить только аппаратный маникюр, во время которого риски микропорезов и воспалений минимальны», — заключила Умрик.
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