Россиянок предупредили об опасности одного типа бьюти-процедур

Во время обрезного маникюра есть все шансы заразиться гепатитом B, поскольку он очень контагиозный, сообщила заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, Дарья Умрик.Врач пояснила, что этот вирус передается через контакт с кровью и может сохраняться, например, на маникюрных ножницах и кусачках для кутикулы. Поэтому если мастер не будет соблюдать правила дезинфекции и порежет клиента, то можно заразиться.Медик призвала сделать соблюдение стандартов стерилизации в салоне ключевым критерием при выборе места для маникюра и педикюра. Перед тем, как записаться на процедуру, она посоветовала уточнять, как мастера соблюдают нормы безопасности и требования СанПиН, в том числе, следят ли за качественной стерилизацией поверхностей и инструментов.«И помните, что технологии нейл-сервиса шагнули далеко вперед, поэтому для минимизации рисков можно попросить выполнить только аппаратный маникюр, во время которого риски микропорезов и воспалений минимальны», — заключила Умрик.

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