Эксперт Мотин рассказал об опасности кондиционеров в жару

Кондиционер – спасение в жару, однако не все знают о скрытой угрозе, которую они представляют. Доцент кафедры промышленной инженерии, руководитель учебного центра «Дантекс» Университета РОСБИОТЕХ Вячеслав Мотин рассказал, чем грозит использование кондиционеров.Кондиционеры спасают от жары, но могут стать причиной развития серьезных болезней. По словам доцента кафедры промышленной инженерии, руководителя учебного центра «Дантекс» Университета РОСБИОТЕХ Вячеслава Мотина, многие забывают, что влажная среда внутри блоков устройства – это отличное место, где могут размножаться опасные бактерии и плесень.В результате человек вдыхает споры плесени, болезнетворные бактерии, что становится причиной развития серьезных патологий. Речь об астме, пневмонии, аллергии, респираторные инфекции.«Влажная среда внутренних блоков кондиционеров — идеальное место для размножения плесени Aspergillus и Cladosporium, бактерий Legionella. В группе риска — дети, пожилые люди и курильщики», — пояснил собеседник.Чтобы избежать негативных последствий использования кондиционера, его нужно регулярно чистить, подчеркнул Мотин. Также необходимо проветривать помещение для снижения влажности.

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