В Университетском колледже Лондона выяснили, что мозг умеет предсказывать картинки из будущего

Было ли у вас ощущение, что вы как будто знаете, какая картинка через секунду появится перед глазами? Например, вы в городе впервые, но четко осознаете, что за поворотом будут скамейка, дерево и книжный магазин. Оказывается, наш головной мозг — это тот еще экстрасенс.Человеческий головной мозг — это поистине загадочный орган. Он умеет стирать или подменять воспоминания, блокировать боль, провоцировать на самые смелые и неожиданные поступки. Ученые уже много лет пытаются изучить процессы, которые происходят в мозге, однако до раскрытия всех тайн еще очень далеко.Так, например, экспертов всегда интересовало, почему некоторые люди могут предсказывать будущее. Никаких экстрасенсов в реальном мире не существует, способности формируются за счет острого ума, наблюдательности, интуиции и прагматичности. Кроме того, человек сам не осознает все возможности собственного организма — это еще раз доказали ученые.Специалисты из Института неврологии при Университетском колледже Лондона провели исследование, в котором пришли к выводу: человеческий головной мозг может «предсказывать» визуальное будущее. Секрет кроется в гиппокампе, он посылает сигналы в зрительную кору, чтобы заранее задать программу того, что мы сейчас увидим.По словам экспертов, наш мозг сам по себе уже считается мощной машиной для предсказаний. Люди не осознают, но орган дает команды, как нам воспринимать то или иное действие: ощущение от чашки кофе, любимой песни, ливня на улице. Сигналы настолько быстрые, что мы совсем не успеваем их уловить.Чтобы лучше разобраться, как именно мозг генерирует предсказания, ученые пригласили на исследование 30 мужчин и женщин. Экспертов интересовало, как гиппокамп взаимодействует с сенсорной корой. Для этого добровольцы прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) — это метод визуализации, который позволяет изучать активность головного мозга в реальном времени.Участники слушали звуковые сигналы, которые были связаны с определенными абстрактными формами. Некоторые люди еще и получали визуальную информацию — ученые показывали им изображения предметов.Исследователи обнаружили, что когда добровольцы слышали звуковую подсказку, то области гиппокампа, в частности CA2 и СА3, и парагиппокампальная кора (ПГК) демонстрировали различные паттерны нейронной активности.Гиппокамп отвечает за память, ориентацию в пространстве, эмоции, а также за производство нейронов.Существуют так называемые подполя гиппокампа — CA1, CA2, CA3 и CA4, которые составляют его структуру.СА2 и СА3 активно участвуют в том, чтобы сохранять пережитый опыт, а потом сопоставлять прошлые события между собой. Также есть и другие области мозга, которые связывают визуальную информацию с опытом.Эксперты тщательно проанализировали процесс «коммуникации» между гиппокампом и зрительной корой.Анатомические исследования показали, что поверхностные слои зрительной коры посылают сигналы в гиппокамп, тогда как ее глубокие слои получают сигналы от гиппокампа. То есть не только окружающая реальность диктует визуальную картинку, это делает еще и наш мозг, дополняя ее прошлым опытом!«Коммуникация предсказаний между CA2 и СА3 и зрительной корой была специфична для глубоких слоев зрительной коры. Это подтверждает идею того, что память и восприятие тесно связаны и что гиппокамп — это не просто пассивное хранилище памяти, а активный генератор перцептивных предсказаний», — говорят исследователи.Именно по этой причине мы зачастую ожидаем что-либо увидеть. С помощью звуков вокруг, пережитого опыта и других воспоминаний мозг как бы заранее формирует картинку. Затем мы смотрим на мир глазами, визуальная информация и ожидаемая информация сливаются — так формируется реальность вокруг нас.«Гиппокамп участвует не только в запоминании прошлого, но и в предвосхищении будущего. Он помогает мозгу предвидеть, что будет дальше. Эта предсказательная функция может быть важна не только для восприятия, но и для принятия решений и обучения», — заключил старший автор исследования профессор Питер Кок.

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