Гриб в ухе: чем опасен отомикоз и его первые симптомы
Люди часто воспринимают зуд в ухе как нечто несерьезное. Капают борный спирт, ковыряют ватной палочкой и запускают воспаление. Грибковые инфекции не терпят самодеятельности. Чем дольше откладываете лечение, тем глубже они проникают
Как развивается отомикоз?
По словам специалиста, в последние годы количество случаев отомикоза растет, особенно в городах с влажным климатом. Основные возбудители инфекции — грибы рода Aspergillus и Candida. В норме они могут присутствовать в окружающей среде и на коже человека, не вызывая симптомов. Но при определенных условиях микроорганизмы начинают активно размножаться в слуховом проходе.
Самая частая причина — это влага. Люди ныряют, плавают, потеют, и не всегда вытирают уши насухо. Во влажной среде грибам просто раздолье
Кроме влажности, на развитие отомикоза влияют:
Механические повреждения: чрезмерная чистка ушей ватными палочками или другими предметами приводит к микротравмам, через которые проникают грибки;
Пониженный иммунитет: у людей с ослабленной защитой организма инфекция развивается быстрее;
Хронические заболевания: особенно часто отомикоз встречается у пациентов с диабетом, дерматитом, аллергией;
Длительный прием антибиотиков или гормонов: нарушают баланс микрофлоры и способствуют росту грибов.
Почему закладывает уши
Симптомы, которые нельзя игнорировать
На ранних стадиях заболевание может проявляться лишь легким зудом и ощущением заложенности. Позже появляются:
боль или жжение в ухе,
выделения (иногда с запахом),
снижение слуха,
шум или ощущение «?плеска».
Если вы заметили выделения из уха или оно начало болеть после бассейна — не ждите, пока само пройдет. Особенно опасно пытаться прочистить проход самостоятельно. Это только усугубит ситуацию
Диагностика и лечение
Для диагностики отомикоза врач проводит отоскопию и берет мазок для микроскопического анализа. Только после лабораторного подтверждения грибковой природы подбирается лечение.
В стандартную схему входят:
промывание уха антисептическими растворами,
противогрибковые капли или мази,
в отдельных случаях — системные препараты (таблетки).
Лечение длится от семи до 21 дня, в зависимости от степени поражения и реакции организма. При своевременном обращении прогноз благоприятный, но важно соблюдать рекомендации врача до полного исчезновения симптомов.
Как защититься от отомикоза?
Профилактика включает несколько простых, но эффективных шагов:
Не чистите уши слишком усердно;
Не используйте ватные палочки глубоко в слуховом проходе;
Вытирайте уши после купания;
Избегайте длительного пребывания в воде при склонности к воспалениям;
Обращайтесь к врачу при любых подозрительных симптомах.
Гигиена — это не стерильность, а внимательное и бережное отношение к телу. Особенно к таким деликатным зонам, как уши. Грибок — это всегда следствие условий, которые мы сами создаем
Если зуд в ухе длится больше трех дней, не занимайтесь самолечением. Чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и тем быстрее вы вернётесь к нормальному слуху и комфорту.
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