Гриб в ухе: чем опасен отомикоз и его первые симптомы

Отомикозом называют грибковую инфекцию наружного слухового прохода. Заболевание может протекать малозаметно, но если не обнаружить его своевременно, оно способно привести к осложнениям. В беседе врач Павел Раменский в беседе с «?Рамблером» рассказал об опасности заболевания и первых симптомах.Люди часто воспринимают зуд в ухе как нечто несерьезное. Капают борный спирт, ковыряют ватной палочкой и запускают воспаление. Грибковые инфекции не терпят самодеятельности. Чем дольше откладываете лечение, тем глубже они проникаютКак развивается отомикоз?По словам специалиста, в последние годы количество случаев отомикоза растет, особенно в городах с влажным климатом. Основные возбудители инфекции — грибы рода Aspergillus и Candida. В норме они могут присутствовать в окружающей среде и на коже человека, не вызывая симптомов. Но при определенных условиях микроорганизмы начинают активно размножаться в слуховом проходе.Самая частая причина — это влага. Люди ныряют, плавают, потеют, и не всегда вытирают уши насухо. Во влажной среде грибам просто раздольеКроме влажности, на развитие отомикоза влияют:Механические повреждения: чрезмерная чистка ушей ватными палочками или другими предметами приводит к микротравмам, через которые проникают грибки;Пониженный иммунитет: у людей с ослабленной защитой организма инфекция развивается быстрее;Хронические заболевания: особенно часто отомикоз встречается у пациентов с диабетом, дерматитом, аллергией;Длительный прием антибиотиков или гормонов: нарушают баланс микрофлоры и способствуют росту грибов.Почему закладывает ушиСимптомы, которые нельзя игнорироватьНа ранних стадиях заболевание может проявляться лишь легким зудом и ощущением заложенности. Позже появляются:боль или жжение в ухе,выделения (иногда с запахом),снижение слуха,шум или ощущение «?плеска».Если вы заметили выделения из уха или оно начало болеть после бассейна — не ждите, пока само пройдет. Особенно опасно пытаться прочистить проход самостоятельно. Это только усугубит ситуациюДиагностика и лечениеДля диагностики отомикоза врач проводит отоскопию и берет мазок для микроскопического анализа. Только после лабораторного подтверждения грибковой природы подбирается лечение.В стандартную схему входят:промывание уха антисептическими растворами,противогрибковые капли или мази,в отдельных случаях — системные препараты (таблетки).Лечение длится от семи до 21 дня, в зависимости от степени поражения и реакции организма. При своевременном обращении прогноз благоприятный, но важно соблюдать рекомендации врача до полного исчезновения симптомов.Как защититься от отомикоза?Профилактика включает несколько простых, но эффективных шагов:Не чистите уши слишком усердно;Не используйте ватные палочки глубоко в слуховом проходе;Вытирайте уши после купания;Избегайте длительного пребывания в воде при склонности к воспалениям;Обращайтесь к врачу при любых подозрительных симптомах.Гигиена — это не стерильность, а внимательное и бережное отношение к телу. Особенно к таким деликатным зонам, как уши. Грибок — это всегда следствие условий, которые мы сами создаемЕсли зуд в ухе длится больше трех дней, не занимайтесь самолечением. Чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и тем быстрее вы вернётесь к нормальному слуху и комфорту.

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