Расстройства настроения у пожилых могут быть ранними признаками слабоумия

Депрессия и биполярное расстройство позднего начала могут представлять собой нечто большее, чем просто состояния психического здоровья. Все больше доказательств свидетельствуют о том, что эти расстройства настроения позднего возраста (LLMD) могут быть не просто факторами риска, а скорее ранними предупреждающими признаками нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, даже если они появляются за годы до того, как потеря памяти или другие когнитивные симптомы станут очевидными.К сожалению, ученые изо всех сил пытаются понять связь между LLMD и развитием слабоумия на биологическом уровне. Хотя предыдущие исследования предполагали связь между определенными расстройствами, такими как депрессия в пожилом возрасте и болезнь Альцгеймера, конкретные неврологические механизмы, участвующие в этом, остаются в основном неясными. Этот пробел в знаниях особенно выражен в отношении биполярного расстройства в пожилом возрасте, которое редко исследовалось в связи с деменцией. Вдобавок к этому, ограничения в технологии визуализации мозга не позволили исследователям обнаружить все различные типы аномальных белков, которые могут лежать в основе этих состояний.На этом фоне исследовательская группа под руководством Сина Куросе и Кейсуке Такахаты из Национального института квантовой науки и технологий (QST), Япония, провела комплексное исследование изменений мозга, связанных с LLMD. Их статья, опубликованная в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, исследует наличие аномального тау-белка — отличительного признака нескольких нейродегенеративных заболеваний — в мозге людей с депрессией в пожилом возрасте и биполярным расстройством. Соавторами исследования выступили Макото Хигучи, также из QST, и Масаки Такао из Национального центра неврологии и психиатрии.Исследователи использовали передовые методы визуализации мозга для обследования 52 участников с LLMD и 47 здоровых лиц. Они использовали сканирование позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с использованием двух разных трассеров, которые могут обнаруживать различные формы накопления тау-белка и бета-амилоида, ключевых белков, связанных с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Для подтверждения своих результатов они также проанализировали образцы мозговой ткани из 208 случаев аутопсии, изучив связь между симптомами настроения в пожилом возрасте и последующим развитием нейродегенеративных заболеваний.Результаты были поразительными: примерно у 50% участников с LLMD наблюдалось накопление тау в мозге по сравнению с примерно 15% здоровых лиц контрольной группы. Аналогичным образом, почти у 29% участников с LLMD были обнаружены отложения амилоида по сравнению всего с 2% лиц контрольной группы. Результаты вскрытия еще раз подтвердили эти результаты, показав значительно более высокую распространенность различных патологий, связанных с тау-белком, у лиц, которые пережили манию или депрессию в пожилом возрасте. «Поскольку у большинства участников с LLMD в нашем исследовании не наблюдалось или наблюдалось легкое снижение когнитивных способностей, эти результаты подтверждают доказательства того, что нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера и патологии, не связанные с тау-белком, могут изначально проявляться как психиатрические симптомы», — подчеркивает Куросе.Еще одним примечательным открытием стало то, что у многих участников наблюдалось накопление тау в лобных областях мозга, что имеет решающее значение для эмоциональной регуляции и когнитивных функций. Исследование также показало, что эти аномальные белки можно было обнаружить за годы до появления традиционных когнитивных симптомов деменции. Как показали случаи вскрытия, симптомы настроения предшествовали когнитивным или двигательным симптомам в среднем на 7,3 года. «В целом, наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что сканирование тау-ПЭТ может обнаруживать различные патологии тау, которые лежат в основе деменции у пациентов с LLMD», — заключил Такахата.Открытия, полученные в этом исследовании, имеют важные последствия для клинической практики, поскольку некоторые случаи депрессии в позднем возрасте и биполярного расстройства, вероятно, могли бы выиграть от оценки основных нейродегенеративных заболеваний. Своевременное выявление этих состояний позволило бы провести более раннее вмешательство с помощью модифицирующих болезнь методов лечения. Более того, исследователи также подчеркивают ценность молекул-индикаторов, используемых в их ПЭТ-сканировании, как эффективных биомаркеров для обнаружения этих разнообразных патологий, связанных с тау, у живых пациентов.При некотором успехе эти усилия помогут укрепить наше понимание того, как впервые проявляются нейродегенеративные заболевания, что приведет к более ранней диагностике и потенциально лучшим результатам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки