FIP: вытяжка из истода тонколистного усиливает память и когнитивные способности
Экстракт корня Polygala tenuifolia (истод тонколистный) продемонстрировал наилучшие результаты в улучшении общих когнитивных функций, получив 95,9% по шкале SUCRA.
Это растение, традиционно используемое в восточной медицине, способствует улучшению метаболизма глюкозы в мозге, защищает нейромедиатор ацетилхолин и снижает окислительный стресс.
Особенно впечатляющие результаты показала комбинация Cistanche tubulosa (пустынный женьшень) и Ginkgo biloba (гинкго билоба). Она оказалась чрезвычайно эффективной для улучшения памяти (89,3%), исполнительных функций (96,9%) и когнитивной гибкости (98%). Эти данные подтверждают традиционное использование данных растений для поддержания мозговой активности.
Однако исследователи предупреждают, что пока рано рекомендовать эти экстракты для массового применения. Большинство изученных испытаний были краткосрочными, отсутствуют данные о долгосрочных эффектах и безопасности. Особую осторожность следует проявлять при сочетании добавок с лекарственными препаратами.
«Хотя результаты обнадеживают, необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности и безопасности этих растительных экстрактов», — отметили авторы исследования.
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