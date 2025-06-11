Россиянам дали несколько советов для профилактики слабоумия
Васильева рекомендовала для снижения риска развития слабоумия поддерживать адекватный уровень физической активности на протяжении всей жизни. Также она призвала контролировать вес.
Что же касается рациона, врач призвала включать в него больше овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса. Кроме того, необходимо своевременно лечить такие заболевания, как гипертония, дислипидемия
и сахарный диабет. В заключение она предложила отказаться от курения, наладить сон, избегать травм головы и постоянно изучать что-то новое.
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