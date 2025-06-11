Конская стопа, синдром Золушки и еще 6 проблем с ногами, которые сделают прогулки невыносимыми

Выпирающие косточки, натоптыши или кривые пальцы — лишь часть последствий разных деформаций стопы, и весьма неприятных. Но дело гораздо серьезнее и грозит хромотой, болями в коленях, спине и даже в шее и голове.Заболевания стоп часто недооценивают. Взять хотя бы плоскостопие — согласитесь, многие не воспринимают его всерьез. А между тем речь не только про эстетику или трудности с подбором обуви. Это и другие заболевания стоп, если их долго игнорировать, могут привести к патологическим изменениям в тазу, позвоночнике и даже в костях черепа. А в итоге — проблемы даже с обычной ходьбой, не говоря уже о длительных прогулках.По словам травматолога-ортопеда Владимира Нечаева, председателя правления ассоциации «Лига подиатрии», болезни стоп развиваются медленно и постепенно, поэтому есть возможность их поймать на раннем этапе и избежать серьезных последствий в будущем.Врач назвал восемь самых частых деформаций стопы, которые важно вовремя распознать и постараться не запустить, обратившись за помощью к подиатру — специалисту по диагностике и лечению заболеваний стоп и голеностопных суставов.1. Hallux valgusТак называют вальгусную деформацию большого пальца стопы, он отклоняется наружу с появлением характерной выпирающей косточки. По словам эксперта, развитие hallux valgus, как правило, связано с врожденной слабостью соединительной ткани, но проявляется она уже в зрелые годы. Чаще страдают женщины, особенно те, кто любит тесную обувь на высоком каблуке.По словам Владимира Нечаева, hallux valgus, как правило, сочетается с другими видами деформаций стоп. Чаще всего с плоскостопием, при котором задняя часть стопы с пяткой и передняя часть с пальцами разворачиваются наружу, а сама стопа заваливается на внутренний край. Весь этот комплекс изменений называют плосковальгусной стопой.«Из-за возросшей ударной нагрузки появляется боль в пятке и в области головок плюсневых костей. Впоследствии здесь образуются болезненные натоптыши. Боль распространяется на всю стопу и голеностопный сустав. Развивается отек мягких тканей голени и стопы, беспокоят судороги в икроножных мышцах. Из-за нагрузки на позвоночник и суставы ног начинают болеть спина и колени», — говорит травматолог-ортопед.2. Полая стопаЕсли при плоскостопии высота сводов снижена, то при полой стопе ее средняя часть, наоборот, слишком приподнята над горизонтальной поверхностью. Человек с такой патологией в положении стоя опирается на пятку и плюснефаланговые сочленения. Со временем появляется переваливающаяся походка на негнущихся ногах — человек будто идет на ходулях.«Из-за систематических ударных нагрузок в этих местах появляется жгучая боль, усиливающаяся при ходьбе. Впоследствии вторичные патологические изменения формируются в суставах ног: голеностопном, коленном, тазобедренном», — уточняет эксперт.В списке причин развития полой стопы врач называет:неврологические расстройства на фоне перенесенных черепно-мозговых травм или инсульта;последствия травмы стопы, когда кости предплюсны и плюсны срастаются неправильно;ношение тесной обуви с высоким каблуком и жесткой подошвой.3. Тендинит ахиллова сухожилияАхиллово сухожилие — самое мощное в нашем теле. Тендинит, или сухожильное воспаление, чаще всего выявляют у спортсменов-легкоатлетов. Виноваты обычно нерациональный режим тренировок и неправильно подобранная спортивная обувь.Вначале тендинит проявляется умеренной болью по задней поверхности голеностопного сустава в проекции ахиллова сухожилия, но после отдыха она исчезает. Однако со временем боль усиливается, и отдых уже перестает спасать.«Воспаленное сухожилие утолщается, кожа над ним краснеет, мышцы голени напряжены, объем движений в голеностопном суставе ограничивается. Из-за этого тяжело двигаться по наклонной поверхности — спускаться вниз или подниматься вверх», — поясняет врач.4. Синдром ЗолушкиПо-медицински это называется деформация Хаглунда. А с Золушкой ее связали потому, что одна из причин — ношение неудобных узких туфель с жестким задником и каблуком-шпилькой. Также эту болезнь могут вызывать наследственная предрасположенность и интенсивные физнагрузки.Основной признак деформации Хаглунда — «шишка» на задней поверхности пятки, у места прикрепления ахиллова сухожилия. Она может быть как плотной, так и мягкой, но всегда болезненная. При надавливании боль усиливается, но стоит лечь — и боль стихает. Позже появляется отек мягких тканей и покраснение кожи в проекции «шишки».По словам Владимира Нечаева, из-за этого костно-хрящевого нароста снижается объем движений в голеностопном суставе, особенно тяжело дается тыльное сгибание стопы, в итоге человеку становится больно ходить — появляется хромота.5. Пяточная шпораСпециалисты называют эту ортопедическую патологию плантарным фасциитом. В ее основе — воспаление в подошвенной, или плантарной, фасции. Этот лоскут фиброзной соединительной ткани идет от пяточной кости к пяти плюсневым костям. Заболевание нередко развивается на фоне плоскостопия и полой стопы, а среди других факторов риска — ожирение и опять же неудобная обувь.По словам травматолога-ортопеда, характерный симптом плантарного фасциита — сильная и жгучая стартовая боль.«Она возникает из-за трения остеофита (пяточная шпора. — Прим. ред.) о фасцию в самом начале ходьбы после отдыха. Но затем, если передвигаться дальше, боль может утихать или вовсе исчезать. Обусловлено это тем, что во время ходьбы эластичная фасция растягивается и в меньшей степени соприкасается с остеофитом. Но при дальнейших нагрузках боль вновь напоминает о себе», — уточняет специалист.6. Конская стопаПри этой патологии человеку трудно встать на пятку — он все время опирается на среднюю и переднюю часть стопы. Конской стопой эту патологию называют из-за характерного внешнего вида, а врачи говорят «эквинус стопы».У конской стопы следующие проявления:местные боли,ходьба на цыпочках,боли в спине,боли в коленях.По словам Владимира Нечаева, иногда конская стопа — признак врожденных аномалий, протекающих по типу ДЦП, при этом неврологические расстройства могут нарастать постепенно. Также она может стать следствием травм или заболеваний голеностопного сустава, мышц голени.«Нередко конская стопа — признак неврологических расстройств, сопровождающихся парезами, частичными параличами мускулатуры ноги», — добавляет врач.7. КосолапостьИли эквиноварусная стопа. Как правило, эта деформация врожденная и обусловлена аномалией развития стопных костей, мышц и связок.«Еще до того, как ребенок начал ходить, обращает на себя внимание поперечная борозда на коже стопной подошвы. У детей старшего возраста походка становится переваливающейся, неуклюжей. На внешнем крае подошвы появляются натоптыши», — добавляет ортопед.При ходьбе боль в стопе распространяется на голеностопный сустав и мешает его движению, мышцы голеней атрофируются. Из-за растущей нагрузки появляется еще боль в коленных суставах.8. Серповидная стопаЭта патология тоже носит врожденный характер. При ней плюсневые кости вместе с фалангами пальцев отклоняются внутрь, но средняя и задняя части стопы с пяткой занимают нормальное положение. Все вместе это ограничивает движения в голеностопном суставе.Люди с серповидной стопой быстро устают даже при обычной ходьбе, у них начинают болеть стопы, голеностоп, мышцы голени. Позже, по мере роста нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат, появляются боли в спине и коленях.Что делатьПо словам Ольги Чижевской, исполнительного директора ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», основной симптом как врожденных, так и приобретенных патологий стопы — это боль. Болеть могут не только стопы с голеностопными суставами, но и коленные, тазобедренные суставы, спина и даже шея с головой.Поэтому при возникновении любых хронических болей специалисты советуют обращаться за консультацией к подиатру. В зависимости от вида деформации, степени, интенсивности болевого синдрома и наличия воспалительного процесса врач назначит лечение — консервативное или хирургическое.Так, например, консервативное лечение включает физиопроцедуры, массаж, ортопедические стельки, ношение специальной обуви, ЛФК.«Результат будет зависеть от того, насколько точно и последовательно вы выполняете рекомендации доктора. Элементарные упражнения для укрепления и растяжки мышц стопы, выполняемые регулярно, зачастую дают отличный устойчивый результат», — заключил Владимир Нечаев.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки