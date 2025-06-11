Станут вредными и невкусными: 10 продуктов, которые нельзя готовить на гриле

Летом хочется как можно чаще готовить еду на природе — жарить шашлык, готовить на гриле. Это один из самых популярных способов приготовления пищи. Однако некоторые продукты при готовке на гриле не только могут потерять свои вкусовые качества, но и стать вредными.В жару готовка дома у плиты отходит на второй план. Совсем не хочется стоять на кухне и плавиться в духоте. Многие при первой возможности уезжают на дачу — хоть к себе, хоть к друзьям. Там и природа, и свежий воздух, и мясо на костре.Чаще всего мы жарим шашлыки на шампурах или же используем решетку, чтобы приготовить свинину, птицу, овощи. Гриль — это быстро, удобно, вкусно. Стейки на открытом огне действительно получаются отменными. Чего не скажешь о других блюдах.Вот список продуктов, которые лучше приготовить другим способом. Гриль только все испортит.1. Мягкие сырыБри, камамбер и свежая моцарелла плавятся почти мгновенно, как только вы их помещаете на разогретую решетку. Через несколько секунд сыр уже будет капать вниз, прилипнет к металлу и начнет пахнуть горелым.Лучше положите цельный кусок сыра на чугунную сковородку, а потом отправьте ее на решетку. Через десять минут серединка станет идеально липкой, а корочка останется целой. Идеальный баланс!2. Нежная белая рыбаТилапия, камбала, минтай и треска моментально станут сухими, а при первом переворачивании прилипнут к решетке.Лучше завернуть каждый кусочек в пергамент или фольгу, можно предварительно сбрызнуть оливковым маслом, полить лимонным соком, а затем отправить рыбу томиться в духовку.3. Листовая зеленьСморщиваются до хрустящего конфетти — именно так ведут себя шпинат, молодая капуста и листовой салат. На гриле зелень быстро становится сухой, да и выглядит совсем неаппетитно.Как ее готовить? На чугунной сковороде, слегка помешивая, пока листья не станут блестящими. Или оставьте их свежими, так пользы будет больше всего.4. Яйца в скорлупеПоместить целое яйцо на гриль — это довольно странное кулинарное решение, но каких только рецептов не встретишь в Сети!В любом случае опытные повара советуют так не делать. По мере нагревания внутренняя часть яйца расширяется, появляются микротрещины, и в конечном итоге вы можете услышать громкий хлопок. Все яйцо разлетится по грилю и посуде рядом с ним.5. Полоски беконаЗа счет своей жирности бекон приготовится плохо, сильно усохнет. Кроме того, капли жира будут стекать вниз, что только прибавит вам уборки после ужина.Вместо этого положите бекон на противень, застеленный фольгой, и запекайте его до хрустящей корочки. Вкусно и быстро!6. ТофуПосле жарки продукт станет словно резиновый — это еще в лучшем случае. Велик риск, что тофу останется на решетке в виде маленьких комочков, вы только впустую потратите деньги.Если очень хочется пожарить продукт, то сначала его стоит замариновать, а потом отправить на противень, щедро смазанный маслом.7. Замороженные креветкиПрямиком из морозилки креветки можно отправить в кастрюлю с кипящей водой, но никак не на гриль. Что будет в итоге? Вы получите подгоревшие креветки снаружи, но ледяные внутри.Чтобы пожарить креветки, разморозьте их в холодильнике. Затем хорошо просушите — и можно нанизывать на шампуры или укладывать на решетку гриля. За пару минут вы получите вкусную хрустящую закуску.8. Котлеты из соевого мясаНе такие калорийные, как та же свинина, но готовить на гриле их не стоит. Соевое мясо быстро усыхает, корочка становится подгоревшей, а структура словно зернистой.Готовьте котлеты на разогретой чугунной сковороде, установленной на решетке, — в результате получится бургер, который одновременно сочный и красиво поджаренный.9. ОвощиСвекла, картофель, морковь — все эти корнеплоды имеют плотную структуру, их надо долго жарить или варить, чтобы продукт стал мягким.Если готовить их на гриле, то внешний слой быстро обуглится, а внутренняя часть загрубеет. Лучше выбирайте тонкие и водянистые овощи: кабачки, баклажаны, сладкий перец, томаты.10. ФруктыПорой так и хочется экспериментов — например, посыпать арбуз или яблоко сахаром, а потом поджарить до золотистой корочки. Однако влага из фруктов быстро испарится, они превратятся в кашу на раскаленной решетке, пишет портал Yahoo.

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