Названы причины выпадения волос у женщин после родов

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются молодые мамы после родов, является интенсивная потеря волос, сообщила ведущий акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» Татьяна Бережкова.В первую очередь к факторам, провоцирующим потерю волос в послеродовом периоде, врач отнесла гормональную перестройку. Она объяснила, что во время вынашивания ребенка наблюдается существенный рост концентрации эстрогенов, что продлевает фазу активного роста волос. Из-за этого волосы почти не выпадают и даже становятся гуще. После родов же гормональный фон меняется: количество эстрогена падает, и волосяные фолликулы, чей естественный цикл обновления был приостановлен, одновременно переходят в фазу выпадения. Это приводит к заметному поредению волос.На прическе также может сказаться дефицит витаминов и микроэлементов, указала акушер. Она пояснила, что беременность и грудное вскармливание истощают запасы железа, цинка, витаминов D, B12 и других важных элементов.Кроме того, временную потерю волос, по словам гинеколога, может спровоцировать стресс и недосып, а также гипотериоз, то есть недостаток гормонов щитовидной железы.«Обычно интенсивное выпадение начинается через 2-4 месяца после родов и длится от 3 до 6 месяцев. К 12 месяцам после рождения ребенка баланс гормонов стабилизируется, и волосы постепенно восстанавливаются. У кормящих мам процесс может затянуться из-за пролактина, но после завершения вскармливания ситуация улучшается», — поделилась Бережкова.Чтобы помочь волосам восстановиться, врач посоветовала внедрить сбалансированное питание с достатком белка, железа, омега-3 и витаминов группы В.«После консультации с врачом можно добавить витаминные комплексы для кормящих. Откажитесь от тугих причесок, горячих укладок и агрессивного окрашивания, чтобы не травмировать волосы. Дополнительно проверьте уровень железа, ферритина и гормонов щитовидной железы, так как их дефицит усиливает выпадение», — рассказала специалист.Если волосы выпадают дольше года, появляются проплешины или зуд кожи головы — это повод проконсультироваться с трихологом и эндокринологом, заключила она.

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