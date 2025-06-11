Раскрыты реальные основания для исключения из рациона молочных продуктов и глютена
Как отметил Бурлаков, исключать из рациона молочные продукты необходимо только при наличии медицинских показаний. В качестве примера он привел аллергию на белок коровьего молока и непереносимость лактозы, хотя в последнем случае все зависит от дозировки и конкретного продукта.
Что касается глютена, по словам врача, от него нужно отказываться только при целиакии и нецелиакийной чувствительности. Более того, отказ от глютена без медицинских показаний негативно влияет на здоровье. Дело в том, что у человека рано или поздно появится дефицит клетчатки, из-за чего возникнут проблемы с ЖКТ.
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