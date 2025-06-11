Раскрыты реальные основания для исключения из рациона молочных продуктов и глютена

Многие люди отказываются от молочных продуктов и глютена, поскольку считают, что они наносят вред организму. Реальные основания для их исключения из рациона диетолог Александр Бурлаков раскрыл в своем Telegram-канале.

Как отметил Бурлаков, исключать из рациона молочные продукты необходимо только при наличии медицинских показаний. В качестве примера он привел аллергию на белок коровьего молока и непереносимость лактозы, хотя в последнем случае все зависит от дозировки и конкретного продукта.

Что касается глютена, по словам врача, от него нужно отказываться только при целиакии и нецелиакийной чувствительности. Более того, отказ от глютена без медицинских показаний негативно влияет на здоровье. Дело в том, что у человека рано или поздно появится дефицит клетчатки, из-за чего возникнут проблемы с ЖКТ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил gorizont в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь