Специалист рассказала, как правильно выбрать мороженое
В первую очередь следует прочитать состав продукта – он обязательно должен быть на упаковке. В состав пломбира и сливочного мороженого должно входить молоко, сгущенные сливки и сахар. При этом ГОСТ допускает также наличие загустителей и стабилизаторов.
Ну а для тех, кто следит за фигурой, диетолог советует отдавать предпочтение фруктовому льду. Такой десерт обычно делается из натурального сока или пюре и содержит меньшее количество калорий. Более того, по словам специалиста, лучше приготовить фруктовый лед в домашних условиях, что позволит проконтролировать состав лакомства.
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