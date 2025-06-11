Специалист рассказала, как правильно выбрать мороженое

Мало кто может представить себе летнюю пору без мороженого. Однако к выбору и этого любимого многими лакомства следует подходить со всей осторожностью. Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как купить качественное мороженое.В первую очередь следует прочитать состав продукта – он обязательно должен быть на упаковке. В состав пломбира и сливочного мороженого должно входить молоко, сгущенные сливки и сахар. При этом ГОСТ допускает также наличие загустителей и стабилизаторов.Ну а для тех, кто следит за фигурой, диетолог советует отдавать предпочтение фруктовому льду. Такой десерт обычно делается из натурального сока или пюре и содержит меньшее количество калорий. Более того, по словам специалиста, лучше приготовить фруктовый лед в домашних условиях, что позволит проконтролировать состав лакомства.

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