Эндокринолог Павлова рассказала о немедикаментозных способах борьбы с диабетом

Многие уверены, что бороться с проявлениями сахарного диабета 2-го типа можно только при помощи лекарств. Однако, как утверждают последние исследования, немаловажную роль в этом процессе играет также образ жизни человека. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о немедикаментозных способах борьбы с диабетом.Предотвратить развитие осложнений могут регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, здоровый сон и контроль стресса. В свою очередь, Зухра Павлова подчеркивает, что эти аспекты образа жизни человека не заменяют, но повышают эффективность медикаментозного лечения. И даже незначительные изменения в привычках могут показать положительный результат в борьбе с диабетом.К таким эндокринолог относит регулярные физические нагрузки. При этом достаточно 30-минутной прогулки для улучшения чувствительности клеток к инсулину. Сон не менее 7 часов в день, сокращение простых углеводов (он есть в сахаре, белом хлебе и сладостях) и отсутствие стресса также могут помочь организму бороться с заболеванием.

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