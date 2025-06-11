Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

Обычно заболевания печени на ранних стадиях не дают о себе знать, рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко.По его словам, первые признаки патологии чаще всего возникают уже на стадии цирроза, когда гибнут клетки органа. Болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления в нем жидкости, а также «печеночными» красными, ладонями, уточнил гастроэнтеролог.Кроме того, проявлениями цирроза печени могут быть дезориентация в пространстве, тремор рук, а в тяжелой стадии — печеночная кома. Тогда человек рискует потерять сознание и перестать реагировать на любые внешние раздражители и свое имя, предупредил Ткаченко. Он добавил, что заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему.

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