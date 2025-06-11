Врач развеял распространенный миф о воздействии солнца на кожу
«Аллергии на солнце как таковой не существует. Но есть фотосенсибилизация — повышенная чувствительность кожи к свету в определенном сегменте УФ-диапазона, — объяснил врач. — Такое состояние часто возникает на фоне приема определенных препаратов — информация об этом всегда содержится в инструкции. Кроме того, актуальными остаются и солнечные ожоги».
Особенно осторожными на солнце, по словам Крючкова, стоит быть людям с фотосенсибилизацией на фоне приема препаратов, а также светлокожим. И тем и другим, по его словам, необходимо ограничивать время нахождения на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами.
«Фотосенсибилизация действительно бывает похожа на аллергию, но это не она, хотя симптомы могут быть во многом такими же. На солнце таким людям необходимо проводить как можно меньше времени и не пренебрегать солнцезащитными средствами», — рекомендовал Крючков.
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