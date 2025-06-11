Врач развеял распространенный миф о воздействии солнца на кожу

Российские туристы не могли попасть в больницы Турции из-за аллергии на солнце, потому что ее не существует, заявил иммунолог Николай Крючков. Тем не менее, по его словам, бывают случаи повышенной чувствительности кожи человека к свету, что может давать симптомы «аллергии».«Аллергии на солнце как таковой не существует. Но есть фотосенсибилизация — повышенная чувствительность кожи к свету в определенном сегменте УФ-диапазона, — объяснил врач. — Такое состояние часто возникает на фоне приема определенных препаратов — информация об этом всегда содержится в инструкции. Кроме того, актуальными остаются и солнечные ожоги».Особенно осторожными на солнце, по словам Крючкова, стоит быть людям с фотосенсибилизацией на фоне приема препаратов, а также светлокожим. И тем и другим, по его словам, необходимо ограничивать время нахождения на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами.«Фотосенсибилизация действительно бывает похожа на аллергию, но это не она, хотя симптомы могут быть во многом такими же. На солнце таким людям необходимо проводить как можно меньше времени и не пренебрегать солнцезащитными средствами», — рекомендовал Крючков.

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