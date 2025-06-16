Врач назвала губящую микрофлору человека еду

Здоровую микрофлору человека губят фастфуд, бесконтрольное применение антибиотиков и другие спутники жизни современных людей. Об этом предупредила врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.По словам эксперта, поврежденная микрофлора может нанести удар по иммунной системе. Из-за этого могут появиться аллергические реакции и другие проблемы.«Мощный всплеск аллергических заболеваний, которыми сегодня страдает до 40 процентов жителей Земли, связывают в первую очередь с последствиями ударов по микрофлоре», — говорится в публикации.Кроме того, как выяснили ученые, нарушение баланса микрофлоры может стать причиной пристрастия к алкоголю. Также поврежденная микрофлора может спровоцировать набор лишнего веса.

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