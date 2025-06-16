Врач назвала губящую микрофлору человека еду
По словам эксперта, поврежденная микрофлора может нанести удар по иммунной системе. Из-за этого могут появиться аллергические реакции и другие проблемы.
«Мощный всплеск аллергических заболеваний, которыми сегодня страдает до 40 процентов жителей Земли, связывают в первую очередь с последствиями ударов по микрофлоре», — говорится в публикации.
Кроме того, как выяснили ученые, нарушение баланса микрофлоры может стать причиной пристрастия к алкоголю. Также поврежденная микрофлора может спровоцировать набор лишнего веса.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий