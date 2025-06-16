Перечислены неочевидные симптомы опухоли мозга

Симптомом опухоли в головном мозге может быть не только головная боль, отметила онколог Суна Исакова.По ее словам, опухоли могут проявляться внезапными обмороками, изменениями зрения или проблемами с речью. Исакова объяснила, что в черепе нет большого пространства для роста опухоли, поэтому рано или поздно любые новообразования, независимо от того, доброкачественные они или злокачественные, в какой-то момент приводят к возникновению этих симптомов.При появлении таких проблем онколог призвала как можно скорее обратиться за медицинской помощью, поскольку ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение. При судорогах, резком ухудшении зрения или потере сознания скорую помощь необходимо вызывать сразу, а в менее серьезных ситуациях необходимо обратиться к неврологу, заключила она.

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