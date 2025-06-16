Назван дешевый овощ для снижения риска развития восьми видов рака
Ариас призвал чаще употреблять морковь, в которой содержится большое количество защищающих от рака каротиноидов. Именно это вещество придает овощу оранжевый цвет, пояснил медик.
Каротиноиды также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему они снижают риск развития восьми видов рака. В заключение специалист отметил, что в день для получения такого эффекта необходимо съедать одну-две моркови.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Онкология
Добавить комментарий