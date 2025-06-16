SR: омега-3 и физические упражнения помогают защитить корни зубов от воспаления

Воспаление корня зуба часто остается незамеченным, но может иметь серьезные последствия для зубов и общего здоровья. Регулярные упражнения в сочетании с омега-3 жирными кислотами могут уменьшить воспаление и замедлить потерю костной массы.Новое исследование экспертов из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии изучало влияние упражнений и жирных кислот омега-3 на хроническое воспаление корня зуба (апикальный периодонтит). Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports .Для исследования 30 крыс были намеренно вызваны воспалением корней зубов. Затем животных разделили на три группы: контрольную группу, вторую группу, которая завершила 30-дневную программу плавания для имитации умеренной физической активности, и третью группу, которая получала омега-3 жирные кислоты в своем рационе в дополнение к программе упражнений.Затем исследователи проанализировали эффекты на животных, в частности влияние на маркеры воспаления, такие как концентрации интерлейкина-17 (ИЛ-17) и фактора некроза опухоли-? (ФНО-?) — двух центральных веществ-посредников при хроническом воспалении.Результаты показывают, что крысы, которые плавали исключительно, уже показали более низкую воспалительную активность, чем группа без лечения. А группа с дополнительным приемом омега-3 показала еще лучшие результаты, сообщает команда.У этих животных не только уровень воспаления был значительно ниже, но и наблюдалось меньше остеокластов, образующих специализированные костные клетки, которые отвечают за разрушение костного вещества.Кроме того, сканирование челюстей показало, что у мышей, занимающихся спортом, наблюдалась меньшая потеря костной массы в периодонтальной связке, а у животных, получавших омега-3 жирные кислоты, потеря костной массы в периодонтальной связке была еще значительно меньше, объясняют исследователи.«У крыс физические упражнения сами по себе приводили к системному улучшению и регулировали местный иммунный ответ, а в сочетании с пищевыми добавками деструктивное состояние, вызванное эндодонтными патологиями, еще больше снижалось», — объясняет автор исследования Ана Паула Фернандес Рибейро.Хотя это исследование проводилось на животных, результаты убедительно свидетельствуют о пользе упражнений и жирных кислот омега-3 для здоровья зубов. Теперь должны последовать дальнейшие клинические испытания на людях.

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