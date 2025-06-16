Назван напиток, помогающий в защите печени от ожирения

Кофе может играть важную роль в защите печени от ожирения, если употребляется в умеренных количествах. Об этом сообщила диетолог Келси Мур. Печень выполняет жизненно важные функции: она отвечает за фильтрацию крови, переработку питательных веществ, выведение токсинов и регулирование обмена веществ. Её здоровье критически важно для предотвращения хронических заболеваний, таких как цирроз, гепатит и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).По словам специалиста, регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития НАЖБП — заболевания, которое возникает без связи с алкоголем и часто обусловлено избыточным потреблением жирной пищи и нарушениями метаболизма. В ряде стран распространённость этой патологии достигает 30–35% среди взрослого населения. Исследования показывают, что у людей, включающих кофе в ежедневный рацион, реже наблюдаются изменения печени, характерные для жирового перерождения тканей.Помимо защиты от ожирения печени, кофе оказывает положительное воздействие на предотвращение фиброза — состояния, при котором в печени формируются рубцовые ткани. Фиброз может прогрессировать до цирроза, что сопровождается потерей нормальной функции органа. Некоторые научные обзоры также указывают на то, что кофе потенциально может снижать риск развития определённых форм рака печени, таких как гепатоцеллюлярная карцинома.Интересным является тот факт, что положительные свойства кофе сохраняются вне зависимости от его вида. Исследования не выявили существенных различий между растворимым, молотым и даже безкофеиновым кофе. Это может быть связано с содержанием в напитке полифенолов и других антиоксидантов, которые влияют на обменные процессы и уменьшают воспалительные реакции в организме.Тем не менее, эксперты подчёркивают важность умеренного употребления кофе. Безопасной дозой считается до 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно двум-трём чашкам напитка. Превышение этой нормы может вызвать побочные эффекты, включая нарушение сна, учащённое сердцебиение и повышенную тревожность. Людям с гипертонией или проблемами ЖКТ рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением кофе в ежедневный рацион в терапевтических целях.

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