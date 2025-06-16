Раскрыты неочевидные причины ранней седины
По словам врача, условной нормой появления седых волос считается возраст после 30-35 лет, однако ранняя седина начинается в возрасте до 20-25 лет. Распространенной причиной этого процесса она назвала сильный стресс, поскольку эмоциональное перенапряжение запускает эндогенный окислительный стресс, что впоследствии повреждает клетки волосяных фолликулов.
К другим причинам преждевременной седины Ахметова также отнесла недостаток белка, дефицит витаминов и микроэлементов. Чтобы понять, есть ли у человека дефицит, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.
Кроме того, на состоянии волос негативно сказываются вредные привычки, плохая экология, ультрафиолетовое воздействие, частые окрашивания, химические завивки и использование плоек, добавила врач.
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