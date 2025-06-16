Раскрыты неочевидные причины ранней седины

Раннее появление седых волос может быть связано с наследственностью и сильным стрессом, заявила косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.По словам врача, условной нормой появления седых волос считается возраст после 30-35 лет, однако ранняя седина начинается в возрасте до 20-25 лет. Распространенной причиной этого процесса она назвала сильный стресс, поскольку эмоциональное перенапряжение запускает эндогенный окислительный стресс, что впоследствии повреждает клетки волосяных фолликулов.К другим причинам преждевременной седины Ахметова также отнесла недостаток белка, дефицит витаминов и микроэлементов. Чтобы понять, есть ли у человека дефицит, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.Кроме того, на состоянии волос негативно сказываются вредные привычки, плохая экология, ультрафиолетовое воздействие, частые окрашивания, химические завивки и использование плоек, добавила врач.

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