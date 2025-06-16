Ученые выяснили, как выбор еды влияет на скорость приёма пищи и контроль веса
Жевание играет ключевую роль в регуляции аппетита и насыщения. При медленном пережёвывании мозг получает больше времени для регистрации сигнала о насыщении, что помогает избежать переедания. Кроме того, более длительное жевание способствует лучшему перевариванию пищи и усвоению питательных веществ. Учёные также выяснили, что мужчины, как правило, едят быстрее и жуют реже, чем женщины, что может быть дополнительным фактором риска развития избыточного веса у мужского населения. Это различие, вероятно, связано с нейрофизиологическими особенностями и пищевыми привычками, закреплёнными культурой.
Наблюдения подтверждают, что заменить фастфуд на традиционные блюда — один из самых простых способов замедлить приём пищи без необходимости насильно контролировать скорость еды. Например, приём пищи из отдельного контейнера с разнообразными компонентами требует смены типов движений и делает еду менее механической. Такой подход формирует осознанность во время еды и помогает естественным образом ограничивать количество потребляемой пищи.
Дополнительные данные из других исследований подтверждают: увеличение времени жевания связано со снижением индекса массы тела и общей калорийности суточного рациона. В одном из таких исследований, опубликованном в Appetite, у людей, которые пережёвывали каждый кусок не менее 30 раз, наблюдалось снижение чувства голода и потребления калорий в течение дня. Это даёт основание полагать, что практики осознанного питания, включая выбор подходящей еды и увеличение времени приёма пищи, могут стать доступной и эффективной мерой в профилактике ожирения.
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