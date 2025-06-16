Ученые выяснили, как выбор еды влияет на скорость приёма пищи и контроль веса

Продолжительность приёма пищи и количество жевательных движений во многом определяются тем, какие именно блюда человек выбирает, а не тем, в каком порядке он их ест. К такому выводу пришли японские исследователи, проведя наблюдение за более чем сорока участниками. В эксперименте применялись специальные датчики и видеозапись, с помощью которых фиксировались скорость жевания, длительность трапезы, число укусов и общее количество жевательных движений. Анализ показал, что пицца съедалась быстрее и с меньшим количеством жеваний по сравнению с традиционным японским бенто, которое включает разнообразные ингредиенты, требующие более тщательной обработки и использования палочек. То есть, сам выбор блюда оказывался решающим фактором, влияющим на темп питанияЖевание играет ключевую роль в регуляции аппетита и насыщения. При медленном пережёвывании мозг получает больше времени для регистрации сигнала о насыщении, что помогает избежать переедания. Кроме того, более длительное жевание способствует лучшему перевариванию пищи и усвоению питательных веществ. Учёные также выяснили, что мужчины, как правило, едят быстрее и жуют реже, чем женщины, что может быть дополнительным фактором риска развития избыточного веса у мужского населения. Это различие, вероятно, связано с нейрофизиологическими особенностями и пищевыми привычками, закреплёнными культурой.Наблюдения подтверждают, что заменить фастфуд на традиционные блюда — один из самых простых способов замедлить приём пищи без необходимости насильно контролировать скорость еды. Например, приём пищи из отдельного контейнера с разнообразными компонентами требует смены типов движений и делает еду менее механической. Такой подход формирует осознанность во время еды и помогает естественным образом ограничивать количество потребляемой пищи.Дополнительные данные из других исследований подтверждают: увеличение времени жевания связано со снижением индекса массы тела и общей калорийности суточного рациона. В одном из таких исследований, опубликованном в Appetite, у людей, которые пережёвывали каждый кусок не менее 30 раз, наблюдалось снижение чувства голода и потребления калорий в течение дня. Это даёт основание полагать, что практики осознанного питания, включая выбор подходящей еды и увеличение времени приёма пищи, могут стать доступной и эффективной мерой в профилактике ожирения.

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